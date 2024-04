El barri de la Creu de Barberà ha inaugurat una xurreria de la mà de dos comerciants històrics del barri, Mari Torrubia i Rafa Martos, amb més de 30 anys al barri amb la rostisseria ‘Com a Casa’. El nou local s’ha inaugurat a la plaça de Triana i torna als orígens del negoci, l’any 1973, quan el pare de Torrubia va començar a combinar la venda de xurros i pollastres a l’ast. “Des d’aleshores, el barri ha canviat molt. S’estan perdent negocis de tota la vida”, expressa Torrubia.

Després de 30 anys dedicats a la venda de menjar preparat, ara opten pel xurro i les porres artesanals i amb toppings per a tots els gustos. I ho fan preservant el model de negoci familiar. “Ens fa molta il·lusió quedar-nos al barri”, exposen. L’establiment es va inaugurar el passat cap de setmana i “ha tingut una bona rebuda”. “Volem exportar el mateix model que ens ha funcionat fins ara, que tot sigui artesanal”, exposen.

I és que han estat des de sempre vinculats al barri i al seu teixit comercial. Quan la Mari ajudava el seu pare a la botiga, l’any 1975, recorda que davant s’hi feia un recinte firal, on es muntaven circs, i atreia molts personatges del panorama musical. Per la seva botiga, van passar persones com Peret, Paco Marchena o Chiquetete. “El comerç fa barri, i celebrem quedar-nos al lloc que ens ha vist créixer”, exposen.