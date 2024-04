Busquem el millor racó de Sabadell per a un primer petó

Els petons són un dels plaers més grans de la vida. Una mostra d’afecte rere la qual hi ha històries úniques. El pròxim dissabte, 13 d’abril, se celebra el Dia Internacional del Petó, una festa no oficial que va sorgir en commemoració al petó més llarg de la història que va durar 58 hores, 35 minuts i 58 segons, l’any 2013, del matrimoni tailandès Ekkachai i Laksana Tiranarat. Tots dos van participar del concurs per batre el rècord Guiness mundial a la localitat costanera de Pattaya, al sud de Bangkok.

La jornada arriba a casa nostra ben a prop en el calendari de la diada Sant Jordi, el dia de l’amor per excel·lència. Com a avantsala, volem que sigueu protagonistes de les pàgines del Diari. Expliqueu-nos la història del vostre primer petó amb la parella. Com va ser? On us el veu fer? Quin record en teniu? Segur que hi ha algun lloc de Sabadell que fa rememorar aquell instant d’intimitat, inesborrable a la memòria cada vegada que hi passeu.

Per explicar-ho, podeu contactar a través dels canals habituals, amb un whatsapp al 682 146 542 o amb un correu electrònic a [email protected]. Totes les històries d’amor mereixen ser explicades.