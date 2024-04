Crida a la donació de sang i plasma: on i quan puc donar a Sabadell?

El Banc de Sang i Teixits reitera la importància de fer donacions, perquè aquest 2024 calculen que s’atendran més de 70.000 persones. En el que portem de 2024, Sabadell ha sumat un total de 1.365 donacions de sang i 101 de plasma. Com apunten fonts de l’òrgan, la donació de sang és mantinguda arreu de Catalunya, però cal rebre més donants per pal·liar els moments més crítics, com les festivitats de Nadal o l’estiu.

El Banc de Sang i Teixits alerta que durant l’agost les donacions cauen fins a un 30%, en un període de l’any en què continuen sent igualment necessàries. De fet, es calcula que a l’estiu calen 40.000 donacions per donar resposta a les més de 30.000 transfusions previstes de sang, plasma i plaquetes a Catalunya. A Sabadell totes aquelles persones d’entre 18 i 70 anys, amb un pes superior als 50 kg i sense cap malaltia podran participar en alguns dels punts de recollida de sang que l’ens desplegar a la ciutat. Aquest abril, el Banc de Sang té previst organitzar fins a set punts per donar sang o plasma.

L’organització té l’objectiu d’arribar a un total de 10.000 donacions a tot el territori i ampliar les reserves de sang i plasma existents. Precisament, les donacions de plasma són ara més crucials que mai, ja que ara mateix es troben amb menys quantitat de l’habitual arran dels últims processos gripals, entre altres motius.

El calendari d’aquest abril

12 d’abril

Escola Pia de Sabadell

Escola Pia, 92

17 d’abril

Institut Agustí Serra i Fontanet

Vallmanya, 15

17 d’abril

IES Escola Industrial

Calderón, 56

21 d’abril

Antic Mercat de Sant Joan

Pl. de Sant Joan, 1

22 d’abril

Escola Vedruna

Garcilaso, 36

24 d’abril

Escola Mare de Déu de la Salut

Latorre, 70

27 d’abril

Antic Mercat de Sant Joan

Pl. Sant Joan, 1