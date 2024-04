Els delictes creixen a Sabadell, però menys que a la resta de ciutats metropolitanes. El 2023 es van detectar 8.116 delictes convencionals a la nostra ciutat, però no és una xifra alarmant, si ho comparem amb altres grans ciutats similars: segons dades del ministeri de l’Interior, el 2023 es van detectar poc més de 8.116 infraccions penals a la ciutat, mentre que a Terrassa, per exemple, se’n van detectar 11.881 (+1,3%). A Badalona, 11.881 (+1,3%) i, a l’Hospitalet, 18.929 (+5,2%). A Barcelona, l’increment és del 10,2%.

I és que la delinqüència a Catalunya s’ha disparat un 5,6% en només un any, mentre que la situació està més continguda a Sabadell, amb un creixement anual del 0,5%. Fins i tot inferior que a la província de Barcelona, on l’increment anual ha estat del 6,7%. “Són unes dades positives, estem millor que la majoria de ciutats del nostre entorn, però seguirem treballant per mantenir aquestes bones dades”, ha assegurat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que assegura que s’incrementarà la plantilla de la Policia Municipal i s’incorporaran noves tecnologies que milloren la seguretat, com ara càmeres de trànsit. “Cal ser molt prudent davant les estafes informàtiques, que han augmentat a tot arreu”, afegeix l’alcaldessa.

Més estafes informàtiques

De fet, a Sabadell s’han detectat 1.911 delictes cibernètics, una tipologia que va in crescendo any rere any a Catalunya. Només a Sabadell, en un any s’ha disparat un 19,2%, i un 1.872 corresponen a estafes informàtiques.

I és que la tipologia de delicte no és especialment greu: a la nostra ciutat, el més recurrent són els petits furts (2.602), i representen el 32,06% dels delictes, segons dades del ministeri de l’Interior. A molta més distància (5,99%) es troben els robatoris amb força a domicilis, establiments comercials i altres instal·lacions (486), els robatoris amb violència i intimidació (4,60%, 373 fets coneguts).

Els delictes contra les persones –agressions, amenaces o violència física– són poc freqüents: a Sabadell, el 2023 es va produir un assassinat (i 8 intents) el que representa el 0,11% dels casos, 70 delictes de lesions (0,86%) o delictes contra la llibertat sexual (1,33%, 108 casos).

Quina ha estat l’evolució dels delictes a Sabadell? La majoria de delictes més recurrents a Sabadell han decaigut en el darrer any, a excepció de la cibercriminalitat, que és una tendència que va en augment. Es detecten menys furts (-5,79%), menys robatoris amb força a domicilis (-6,23%) i robatoris amb violència i intimidació (-22,77%).

També les detencions de persones han anat creixent des de l’any prepandèmia: a Sabadell, Mossos d’Esquadra i Policia Municipal van detenir més de 1.060 persones l’any 2022, les darreres dades disponibles de l’informe de la Policia Municipal, un 11,67% més que l’any 2021. Aquestes dades representen un 32% més que l’any 2019. Quins motius hi ha darrere de les detencions? Tres de cada quatre, per atemptar contra altres persones –violència familiar, amenaces, lesions o agressions sexuals–, però també per robatoris (22%), especialment amb força o amb violència i intimidació.

La il·luminació, un reclam

Sabadell va registrar un 10,3% més de delictes si comparem amb l’any prepandèmia, segons les darreres dades de la Policia Municipal de Sabadell. Tot i que Sabadell no és una ciutat amb grans aldarulls ni problemes de seguretat, hi ha veïns que senten que s’hi pot fer més. “Hi ha zones molt fosques a alguns carrers de Torre-romeu, sobretot al carrer de Sau”, exposa Manuel Roldan. Una petició que es trasllada a diversos barris.

I la seguretat és una de les peticions més recurrents dels veïns, segons la darrera enquesta en línia que va elaborar el Diari, el maig de 2023, amb una mostra de 559 sabadellencs. La seguretat als barris era una de les demandes més freqüents (34%). “El problema és més l’incivisme que no pas la delinqüència. Però la sensació d’inseguretat hi és”, exposa Paco Gil, des de la Plana del Pintor, el barri on han crescut més els fets delictius des del 2019 (+ 82,1%). “Si l’espai públic es degrada, obre la porta a la delinqüència”, afegeix Laia Corominas, des de l’Eixample (+ 78,6%).

A onze barris de la ciutat la delinqüència ha caigut en els darrers anys, si comparem les dades de 2022 i 2019 de la Policia Municipal de Sabadell. I, a 19, s’incrementa amb major o menor intensitat. Malgrat que les xifres ballen amunt i avall, els principals delictes es mantenen estables a tots els barris de la ciutat: contra el patrimoni (80,5%), contra les persones (10,4%), contra la seguretat vial (4,2%) o l’ordre públic (1,1%).

Els increments, barri a barri

Dades de la Policia Municipal (2019-2022), amb els principals barris.

Centre

-6,5%. Els barris del centre –districte 1– concentren la major part de les actuacions policials a Sabadell el 2022, pràcticament tres de cada deu. És també on més procediments penals s’han obert (677, tres de cada deu delictes de Sabadell). Ara bé: han caigut els delictes registrats des de la pandèmia (-6,5%).

Covadonga

+3,9%. Són més recurrents els delictes contra el patrimoni (211) i contra les persones (36). En total, 266 delictes el 2022.

L’Eixample

+78,6%. És un dels barris on més ha crescut la delinqüència, amb un total de 738 el 2022. “Cal més patrullatge policial, ens sentiríem més segurs”, exposa la Sandra, des d’un centre estètic.

Nostra llar i sol i padrís

-43,3% i -10,9%. A aquests barris del Districte 1 han caigut especialment els fets delinqüencials. Representen un 8% dels delictes a la nostra ciutat.

La Creu Alta

-3%. Representa un de cada deu delictes a Sabadell, principalment vinculats amb els delictes contra el patrimoni (1.018).

Can Puiggener

-4,3%. Els delictes cauen a Can Puiggener, i representen el 2,04% del total a Sabadell.

Ca n’Oriac

+3,8%. El 4,77% dels delictes es van concentrar a Ca n’Oriac, amb 565 casos.

La Concòrdia

+40,6%. Es troba en el top 5 de barris on més ha crescut la delinqüència des del 2019, amb 5,81% dels casos totals de la ciutat (688 fets).

La Plana del pintor

+82,1% Tot i que es tracta del barri on més ha crescut la delinqüència en els darrers anys, només representa un 1,29% de Sabadell. “Seria ideal que possessin càmeres de videovigilància”, proposa en Javi López, propietari d’un bar.

Can Llong

-9,6%. Com en el cas de Can Gambús, és un barri en creixemtent. Així i tot, els delictes han caigut en els darrers anys. Els delictes al barri, representen un 2,37% de Sabadell, amb un totaI de 280 fets delinqüencials.

Can Rull

+32,4%. Els delictes al barri han crescut notablement des d’abans de la pandèmia, representen un 3,45% de Sabadell, amb un totaI de 409 fets delinqüencials.

Can Deu

+ 38%. Al barri del nord de Sabadell, que representa l’1,04% dels delictes, han crescut notablement els delictes en els darrers anys. El darrer any es van registrar 123.

Gràcia

+20,6%. El barri de Gràcia també ha viscut un lleuger increment de la delinqüència. 1487 casos el 2022, el 12,55% del total de Sabadell.

Els Merinals

+37,7%. Representa el 3,45% dels delictes de la ciutat, amb 409 casos.

La Creu de Barberà

-4%. A la Creu de Barberà creix la població mentre que decreixen els delictes, i representa el 5,58% del total de la ciutat.

Campoamor

+19,65%. Al barri del sud, que representa el 2,93% dels delictes de Sabadell, els fets criminals s’han incrementat en els darrers anys.

El Poblenou

-20,4%. És un dels barris on més ha caigut la del·linqüència, tot i que només representa 0,33%, amb 39 delictes.

Torre-romeu

+18,22%. Al barri ha crescut els fets delinqüencials en els darrers anys i les dades del 2022 representen el 2,14% de la ciutat. Es van registrar 253 delictes, segons les últimes dades.