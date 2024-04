Els comuns presenten candidatura pel 12-M amb dues sabadellenques

La candidatura de Comuns Sumar ha presentat aquest dilluns a Sabadell els noms vallesans de la llista i algunes de les propostes de cara a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig. El partit comptarà amb dues sabadellenques: Eva Guerra, en el número 36, i Margarita Pérez, al 52. La roda de premsa, als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, també ha comptat amb Agnès Petit, de Terrassa; Jordi Arnaiz, de Rubí; i Laura Campos, exalcaldessa de Montcada i Reixac que exercirà com a cap de llista a la comarca.

La formació ha exposat les principals línies d’actuació, assenyalant la necessitat de millorar en educació, sanitat, habitatge i mobilitat per “la Catalunya que ve”, eslògan dels comuns en la imminent campanya. “Tenim experiència en el municipalisme i volem posar-lo al servei de la Generalitat. Estem aquí per ser decisius en el futur Govern català. Ens trobem a tocar d’una Catalunya plena d’oportunitats i futur, després d’anys d’un govern que no ha governat”, ha manifestat Campos.

Sanitat, educació i habitatge

En matèria de sanitat, el grup demana una major inversió, amb la mirada posada en aspectes com la pediatria als CAP o l’acceleració de la construcció de l’hospital Ernest Lluch.

Alhora, els comuns insisteixen en la necessitat d’apostar pel transport públic i la mobilitat sostenible, especialment entre municipis. “Al Vallès Occidental tenim problemes de mobilitat interna entre les pobles de la comarca”, amb infraestructures que consideren urgents com l’arribada dels Ferrocarrils a Castellar o l’intercanviador ferroviari entre les línies d’FGC i l’R8 de Rodalies. “Apostem pel Quart Cinturó ferroviari, per connectar els dos Vallesos”, augmentant també els horaris.

Campos ha remarcat de la mateixa manera la voluntat d’acabar amb “l’infrafinançament crònic” en l’ensenyament a la comarca, apostant per una educació pública de qualitat i gratuïta. “La Catalunya que ve haurà de garantir recursos addicionals per a cobrir la totalitat de les despeses escolars, que avanci cap a la gratuïtat dels menjadors escolars”, alertant en aquest sentit que les beques menjador han crescut més d’un 7% a casa nostra.

Finalment, ella mateixa ha reclamat solucions per “l’emergència habitacional”, en una comarca on “s’ha accentuat en els darrers anys”. “El parc d’habitatge públic no dona resposta a la demanda actual. Portem vint anys de retard en la construcció d’aquest tipus d’habitatge”, ha insistit. En definitiva, els comuns proposen una bateria de mesures en la lluita contra les desigualtats i l’exclusió social.