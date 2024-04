“Per què a Sabadell encara no tenim la infermeria pediàtrica al CAP?”

“Lamentablement, encara no hi ha hagut cap canvi”, rebla David Bergadà, portaveu de SOS Pediatria Sabadell, després que el desembre passat el Departament de Salut anunciés que al llarg de l’any desplegaria un nou model pediàtric als Centres d’Atenció Primària. La incorporació d’una infermera pediàtrica al CAP Can Rull era entre els plans de la Generalitat, “però de moment no hem vist res de res”, lamenta Bergadà, que afegeix que “la qüestió és que a altres ciutats properes que ho esperaven, aquesta novetat ja s’ha aplicat”. “Per què a Sabadell encara no tenim la infermeria pediàtrica?”, es pregunta. A això, fonts de Salut asseguren que la incorporació d’aquesta figura es farà efectiva en els mesos vinents.

La infermera pediàtrica està previst que desenvolupi tasques com l’activitat programada , la promoció de la salut i la prevenció o l’atenció als infants amb malalties cròniques, entre altres comeses Sobre el nou model pediàtric, Salut preveu concentrar la pediatria en 79 equipaments territorials (ETAP) amb una direcció pròpia i formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermers pediàtrics. Segons detallen fonts de Salut, la planificació del nou model a Sabadell encara s’està treballant; mentre que el portaveu de SOS Pediatria posa en dubte que “el nou model dels ETAP pugui garantir la proximitat que necessiten els veïns”. Ara per ara, Sabadell –que registra uns 33.000 infants de 0 a 14 anys– compta amb quatre CAP sense pediatre, tots ubicats a la zona nord del municipi. L’atenció pediàtrica dels CAP Can Llong, Can Rull i La Creu Alta se centralitza íntegrament al CAP Concòrdia; mentre que la del CAP Nord s’ofereix al CAP Ca N’Oriac. Veïns propers als CAP sense pediatria asseguren que aquest greuge els suposa haver-se de desplaçar fora del barri i en casos urgents haver d’agafar vehicle privat amb la dificultat de trobar lloc per aparcar.

Sobre la possibilitat que els infants puguin ser atesos puntualment per professionals que no siguin pediatres, SOS Pediatria recorda “que això hauria de ser únicament en casos puntuals”. En xifres calculades per la plataforma, aproximadament un 40% de les atencions als infants les fan metges d’atenció primària i no pediatres. “Això passa des de fa molt; i un dels problemes és que els usuaris la major part de les vegades no saben la categoria professional de la persona que els està atenent”, sosté Bergadà. El conseller de Salut, Manel Balcells, va insistir en roda de premsa que amb el nou model tots els menors podran rebre atenció al CAP, encara que sigui de la mà del metge de referència o de professionals d’infermeria pediàtrica.