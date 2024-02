El CAP Can Rull de Sabadell tindrà una infermera pediàtrica

El CAP Can Rull, a l’avinguda de Lluís Companys, incorporarà una infermera pediàtrica. Així ho va anunciar la setmana passada el conseller de Salut, Manel Balcells, en una compareixença al Parlament. Fonts de Salut han detallat que la infermera pediàtrica desenvoluparà tasques com l’activitat programada –és a dir, revisions, vacunes, etc.–, la promoció de la salut i la prevenció o l’atenció als infants amb malalties cròniques, entre altres comeses. En cap cas, però, assumirà la funció i les tasques d’una pediatra; i, per tant, l’atenció pediàtrica s’oferirà com és habitual al CAP Concòrdia –que també aglutina el servei dels CAP Creu Alta i Can Llong–.

Sobre la seva incorporació i quants dies i hores serà al CAP Can Rull, encara se’n desconeixen els detalls, ja que “haurà de ser en funció de les necessitats de la població i la planificació global de la plantilla de l’Equip Territorial d’Atenció Pediàtrica”, detallen veus de Salut. Entre tots els professionals que formin part de l’ETAP de Sabadell Nord, on hi ha altres infermeres i pediatres, s’haurà de cobrir l’atenció pediàtrica dels infants de la zona Nord de Sabadell.

Balcells, sobre el nou model

A la mateixa compareixença, Balcells va negar que el nou model plantegi “concentrar” l’atenció pediàtrica i va assegurar que els 273 ambulatoris de Catalunya que ara tenen aquest servei el mantindran. En són deu a Sabadell. El nou sistema es basa en la creació de 79 equips territorials d’atenció pediàtrica (ETAP) que tindran la seva pròpia direcció i estaran compostos per entre vuit i 15 pediatres, a més d’entre vuit i 15 infermeres especialitzades. Aquest model, que la Generalitat va presentar el desembre passat, ha generat moltes reticències entre usuaris, entitats i partits polítics. Interpreten que suposarà una pèrdua de la proximitat i l’accessibilitat.