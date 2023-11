El reclam de Can Rull, que torni “ja” la pediatria al barri

La lluita per aconseguir un servei de pediatria a tots els Centres d’Atenció Primària de Sabadell ve de lluny. L’última mostra d’aquesta reivindicació, de fet, és de fa escasses dues setmanes, quan l’agrupació SOS Pediatria va mobilitzar desenes de persones davant del CAP Can Rull per exigir una cobertura sanitària de proximitat per a les famílies del barri. Fruit de la política de centralització de serveis del Departament de Salut, actualment a Sabadell ni el CAP Can Rull, ni el CAP Creu Alta ni el CAP Nord tenen pediatre –i els serveis de pediatria es deriven al CAP Concòrdia i al CAP Ca n’Oriac–. “Estem així des de la pandèmia i ens van assegurar que quan acabés, el servei de pediatria retornaria al barri”, manifesta Maria del Mar Salla, veïna de Can Rull, que afegeix que “ens trobem que molta gent del barri no té els mecanismes per desplaçar-se fins al CAP Concòrdia. Pels que no tenen cotxe, el transport públic no arriba; i pels que en tenim, no hi ha zona per aparcar”. Comparteix la demanda Miguel Martínez, veí del barri de Cifuentes, que mentre surt de la seva visita al CAP, es pregunta: “el dia que em toqui acompanya el meu net no sé pas com m’ho faré per anar fins als altres CAP, la veritat”.

Nou pla de Salut?

El conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar dimecres que presentarà el nou model d’atenció pediàtrica “per a tot el territori” el 15 de desembre. En el marc de la sessió de control al ple, el conseller va avançar que el model prioritzarà “l’equitat, la qualitat i la proximitat”. “Ja ho sé que se’ls hi ha fet llarg, però les coses s’han de fer bé”, va dir dirigint-se al diputat d’En Comú Podem David Cid que va preguntar-li sobre aquesta qüestió. El conseller va admetre que tot i que hi ha més pediatres que mai, hi ha dificultats per tenir-los a l’atenció primària, ja que “prefereixen estar en l’àmbit hospitalari”, va fer saber.