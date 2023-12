El nou model d’atenció pediàtrica que proposa el Departament de Salut ha despertat el rebuig tant del govern municipal com del teixit veïnal i associatiu de Sabadell. Concretament, el que proposa la Generalitat és concentrar la pediatria en 79 equipaments territorials (ETAP) amb una direcció pròpia i formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres pediàtriques. “És l’exportació del model de pediatria que hi ha al nord de Sabadell a la resta de Catalunya”, adverteix David Bergadà, portaveu de SOS Pediatria, que afegeix que “sabíem que apostaven per la concentració de la pediatria, això no ens ha sorprès, i ara ho han volgut deixar per escrit”. La plataforma SOS Pediatria fa anys que lluita per descentralitzar l’atenció pediàtrica perquè cada barri tingui accés a aquest servei i els veïns no s’hagin de desplaçar a centres d’atenció primària que no els toca per proximitat. Ara per ara, Sabadell compta amb quatre CAP sense pediatre, tots ubicats a la zona nord del municipi. L’atenció pediàtrica dels CAP Can Llong, Can Rull i La Creu Alta se centralitza íntegrament al CAP Concòrdia; mentre que la del CAP Nord s’ofereix al CAP Ca N’Oriac. “Això és un greuge que genera que, per diverses casuístiques, hi hagi moltes famílies que perden accessibilitat”, sosté Bergadà. De fet, la plataforma ja ha anunciat que demanarà una reunió amb l’Institut Català de la Salut i amb CatSalut per pressionar que aquest model tiri enrere i no s’acabi materialitzant. Ara per ara, però, encara es desconeix quina repercussió tindrà a Sabadell.

Per la seva banda, Salut es compromet que els desplaçaments per arribar als equipaments amb pediatre no superin els 30 minuts amb qualsevol dels mitjans de transport habituals tenint en compte les característiques del territori. Actualment, arreu de Catalunya ja hi ha 25 ETAP en funcionament –un d’ells el de la zona nord de Sabadell– i, a finals del 2024, s’hauran d’haver desplegat els 79, apunten fonts de Departament.

En la roda de premsa de presentació del pla, dilluns passat, el conseller de Salut, Manel Balcells, va defensar el model “perquè és absolutament necessària per a garantir la qualitat”. Balcells va apuntar a la manca de pediatres com a principal motiu del problema i va admetre que “ara no hi ha una equitat a tot el territori” en la distribució dels serveis de pediatria.

Descontentament generalitzat

També el govern municipal s’ha mostrat reticent davant del nou model. Sílvia Garcia, regidora de Salut de l’Ajuntament, ha reblat que “aquesta mesura consolida el trencament del model de proximitat” i ha augurat que “aquest pas enrere pot comportar encara més pressió a les urgències del Taulí, ja que molts ciutadans podrien optar per anar directament a l’hospital en lloc d’adreçar-se al CAP”.

Entre els grups municipals, el PSC Sabadell, el més matiner a mostrar el seu rebuig, va expressar en un comunicat poques hores després de saber-se la notícia que “a Sabadell podríem trobar-nos que només hi hagi un o dos punts a la ciutat per atendre els 32.069 infants de 0 a 14 anys que tenim a Sabadell, una decisió unilateral i sense cap debat amb el territori”. També Sabadell en Comú Podem veu amb mals ulls el nou model, del qual “malauradament, Sabadell ha estat pionera en la seva implementació”, lamenten igualment en un comunicat. Segons la formació, cal “revertir aquest model augmentant el finançament públic”.

Per la seva banda, el líder d’ERC Sabadell, Gabriel Fernández, ha apuntat que “tenim una realitat al país que cal gestionar” i ha demanat esperar a veure com la Generalitat acaba aterrant damunt del territori aquest nou model d’atenció pediàtrica.

Una demanda que ve lluny

La lluita per aconseguir un servei de pediatria a tots els Centres d’Atenció Primària de Sabadell ve de lluny. L’última mostra d’aquesta reivindicació, de fet, és de fa poques setmanes, quan desenes de persones van aplegar-se davant del CAP Can Rull per exigir una cobertura sanitària de proximitat per a les famílies del barri.

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell, que hi ha estat molt a sobre, veu en aquest model de Salut una estratègia que “pretén donar carta de naturalesa a fets àmpliament denunciats per organitzacions i entitats socials i veïnals”. Ho diu Manuel Navas, president de la FAVSabadell, que afegeix que “el maltractament de Salut als professionals pediàtrics fa que optin per anar a altres territoris o països”.

Balcells, sobre les crítiques

El conseller de Salut va respondre a les crítiques al nou model i va remarcar que servirà per “millorar els serveis”. “No retallem res”, va sentenciar durant la sessió de control al Govern, ahir dimecres. Balcells va subratllar que “ara distribuïm les feines, incrementem la qualitat, millorem l’equitat, intensifiquem l’atenció i, a més, donem un servei telefònic nou d’atenció a través de Salut Respon Pediàtric que donarà la possibilitat de complementar aquesta atenció”.

Atenció pediàtrica al 061

A partir del juny de l’any que ve, el 061 s’ampliarà amb la figura del pediatre especialista en atenció primària i urgències per a pacients que no són greus ni crítics amb atenció no presencial. L’objectiu d’aquesta mesura és resoldre el problema o dubte de salut de l’infant o adolescent per evitar desplaçaments que no siguin necessaris o bé guiar les famílies en els següents passos que han de fer, si cal acudir a un centre sanitari.