Insten el ple municipal a rebutjar el nou model de concentració pediàtrica

La Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) va portar ahir al ple municipal una moció per demanar el posicionament dels grups municipals sobre el nou model pediàtric per aquest 2024 que va anunciar el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, el passat desembre. La proposta del departament, concretament, preveu concentrar la pediatria en 79 equipaments territorials (ETAP) amb una direcció pròpia i formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 i infermeres pediàtriques. La portaveu de la FAVS, Encarnació Circuns, va titllar aquest model “d’exemple de la progressiva pèrdua de qualitat” i va assegurar que “aquest model suposarà l’eliminació de la figura del pediatre en el 80% dels caps de Catalunya”.

Ara per ara, Sabadell –que registra uns 33.000 infants de 0 a 14 anys– compta amb quatre CAP sense pediatre, tots ubicats a la zona nord del municipi. L’atenció pediàtrica dels CAP Can Llong, Can Rull i La Creu Alta se centralitza íntegrament al CAP Concòrdia; mentre que la del CAP Nord s’ofereix al CAP Ca N’Oriac.

Sobre això, la portaveu veïnal va exigir als grups municipals a fer efectiva “la moció que el ple de gener de 2022 va aprovar sobre la defensa a la no eliminació dels pediatres als CAP”; per això va demanar que “Sabadell mostri el rebuig a la concentració pediàtrica”. La federació també va sol·licitar que “en decisions que afectin milers de famílies” la conselleria hauria d’obrir la participació als actors socials. El ple municipal va aprovar la moció veïnal perquè Sabadell s’oposi al nou model amb els vots a favor del PSC, la Crida per Sabadell, Junts, Sabadell en Comú Podem i l’extrema dreta i l’abstenció d’ERC i el PP.

El grup municipal d’Esquerra Republicana va justificar l’abstenció per desacord amb “alguna de les afirmacions que es fan a la part expositiva”, va apuntar la regidora Sílvia Renom. “Dir que s’eliminaran pediatries del 80% dels CAP no és cert i tampoc podem acceptar que sigui una retallada, més quan s’estan millorant les condicions dels professionals de la pediatria”, va afegir Renom, en referència als 79 ETAP.

Un model que genera debat

No és la primera vegada que aquesta proposta de Salut aixeca polseguera. En una entrevista a aquest mitjà, David Bergadà, portaveu de SOS Pediatria –entitat que des de fa anys lluita per descentralitzar la pediatria–, va reblar que “és l’exportació del model de pediatria que hi ha al nord de Sabadell a la resta de Catalunya” i que “això és un greuge que genera que, per diverses casuístiques, hi hagi moltes famílies que perden accessibilitat”. Salut, però, es compromet que els desplaçaments per arribar als equipaments amb pediatre no superin els 30 minuts amb qualsevol dels mitjans de transport habituals tenint en compte les característiques del territori.