Turismes Vallès, reconeguts per Volvo Car Espanya

El concessionari sabadellenc Turismes Vallès, dirigit per Pere Caba, quarta generació del negoci familiar nascut a la Creu Alta, fa més de cent anys, ha estat guardonat per Volvo Espanya amb tres premis, una fita fins ara inaudita en els concessionaris de la marca sueca a l’Estat espanyol.

L’acte, celebrat a les instal·lacions de Rambla Ibèria, ha comptat amb la presència del CEO de Volvo Car Espanya, José María Galofré; el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas; la directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, i el president del Gremi de Mobilitat, Jaume Llop.

El concessionari sabadellenc ha rebut el premi a les millors instal·lacions, a l’experiència de client i al gerent, guardons atorgats durant la convenció anual de concessionaris Volvo, celebrada a finals del 2023. “Vull donar les gràcies a tots els presents, especialment, al meu pare, per ser un exemple de superació, esforç i treball. Aquest guardó ens anima a continuar endavant, sempre pensant amb el client, després d’uns anys complicats amb la pandèmia”, ha explicat Pere Peter Caba.

Per la seva banda, des de Volvo Car Espanya, a través del seu CEO, José María Galofré, s’ha lloat la tasca al capdavant del concessionari per part de la família Caba i es va compartir els bons resultats del passat 2023, on el volum de vendes ha augmentat més d’un 30%.

Finalment, el tinent d’alcaldessa Lluís Matas ha felicitat la trajectòria del negoci familiar, que “genera ocupació de qualitat” i que n’és “un exemple per a tots de com fer bé les coses, que aquí, això, ens agrada molt”.