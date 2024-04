Helicòpters i drons per controlar el risc d’incendi en context de sequera. Endesa ha iniciat la campanya de prevenció de focs a les línies elèctriques de cara a un estiu que tornarà a ser sec, segons les previsions. La companyia utilitza dispositius tecnològics punters, que poden llegir la temperatura des de l’aire i detectar punts calents abans que el desenllaç sigui fatal.

A tot Catalunya, Endesa té 52.628 quilòmetres de línies elèctriques aèries, que representen un 53% de la xarxa. “La xarxa de Catalunya fa dues vegades i mitja el planeta Terra”, indica Francesc López, responsable de la xarxa d’alta tensió catalana de la companyia.

El Vallès Occidental, un entorn molt urbanitzat, té una gran superfície de boscos que pateixen la falta de pluges. Avui mateix, la comarca està a nivell 1 del Pla Alfa de risc d’incendis. Qualsevol falla elèctrica, o un arbre massa a prop de la línia, podria generar un foc fortuït. “És un entorn molt sec”, constata López.

Els helicòpters i els drons surten cada dia, però l’activitat s’intensifica a l’estiu. “Fan la feina que és impossible a simple vista“, exposen. Els aparells voladors porten una càmera termogràfica incorporada, que disposa d’uns raigs infrarojos que poden detectar la temperatura a distància i també es generen imatges tridimensionals en HD per identificar l’orografia del terreny. També es comprova la distància que hi ha entre la xarxa i els arbres.

Si es detecta una anomalia en la xarxa, s’envia a un equip d’operaris. En paral·lel, es disposa d’un equip de forestals encarregats de fer tales i esporgues preventives, en coordinació amb els Agents Rurals.

El Vallès Occidental ha estat l’escenari d’una de les inspeccions que marquen el tret de sortida de la campanya d’estiu. Un equip d’Endesa s’ha traslladat a l’entorn natural de Terrassa, a tocar de la B-40, per inspeccionar la xarxa de la comarca, on es destinarà el 6% de la inversió prevista de tota la campanya –1,2 de 20 milions d’euros a tot Catalunya–, segons indiquen des de l’empresa elèctrica.

En 5 pasos: com funciona el sistema?

1.

S’instal·len aparells de termografia i de captació d’imatges en 3D en els drons i els helicòpters, el que permet fer fotografies gravacions semiautomàtiques i automàtiques, amb machine i deep learning.

2.

Els helicòpters o els drons s’eleven sobre el terreny en qüestió. Es trien les ubicacions desitjades d’entre els més de 100.000 km de xarxa elètrica que hi ha a Catalunya. En aquest cas, al Vallès Occidental. Per poder volar sobre un parc natural és necessari demanar permís, explica l’operador de dron. “Passa el mateix en el cas de Sabadell, perquè té un aeroport“.

3.

La càmera de raigs infrarojos identifica la temperatura del cablejat i detecta si hi ha algun punt calent. “Si s’escalfa per sobre dels 300 graus, malament“, indica un dels operadors, que és qui decideix si després s’ha d’actuar sobre el terreny. “Es poden fer lectura des de 80 metres de distància”, afegeix. Vegeu aquí una imatge captada aquest dimarts a Terrassa.

4.

També s’elaboren models tridimensionals per calcular el terreny i la distància entre la xarxa elèctrica i els arbres. Com? A través d’un làser que rebota sobre la superfície i calcula les distàncies juntament amb un sistema GPS.

5.

Un cop en el lloc, les brigades especialitzades valoren com s’ha de fer la tala i l’esporga selectiva de la massa forestal, si escau. També es disposa d’una màquina per a desbrossar teledirigida, que es pot comandar a distància i, per tant, amb més seguretat.

Fotografies: Víctor Castillo / Imatges 3D: Endesa