El poder de la càmera de Melina Rivero per a demolir i reconstruir edificis

L’argentina Melina Rivero exposa a la sala Cub d’Assaig de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell un sorprenent treball fotogràfic que utilitza l’arquitectura com a vehicle d’expressió. Sota el títol InTranSpecMatio, l’artista explica que utilitza els edificis com a metàfores de les seves “lluites internes”.

A cada obra de l’exposició es pot contemplar com Melina Rivero juga a unir diferents fotografies de parts d’edificis per a crear formes geomètriques. Resident a Barcelona des de fa 8 anys, Rivero és alumne de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya-Fotografia, on va presentar com a treball final de carrera aquest projecte.

Amb aquestes imatges, la fotògrafa vol plasmar una metàfora. Els edificis simbolitzen “les estructures” internes que tots tenim i a partir de les quals ens definim, tant emocionalment com racionalment. Aleshores, “la càmera esdevé una bola de demolició per tombar els edificis i, alhora, buscar crear coses noves amb les parts que ens serveixen”. De fet, no deixa de ser un “tallar i enganxar”.

L’exposició pertany a un moment vital determinat de l’artista. De fet, com tots els seus treballs, on “deixa a la imatge” el que li passa emocionalment. “Aleshores, estava passant per un moment de transformació en què m’havia de reestructurar de manera mental i emocional”, explica.

La mostra fotogràfica s’inaugurarà aquest dijous a les 19h, juntament amb les exposicions de pintura Homenatge a Toni Catany, de Jordi Soldevila Segura, i Harmonia de colors II, d’Emília Figuls Puig.

Homenatge a Toni Catany

L’exposició de Jordi Soldevila, a la Sala 1, és un homenatge al fotògraf mallorquí Toni Catany (1942-2013). Hi conflueixen dues influències distingibles tant en el temps com en l’espai: la inquietant tradició simbòlica de les vanites, tan característica de la pintura barroca, i l’admiració per la simplicitat i el silenci de les natures mortes o dels “altars profans” de Catany.

Harmonia dels colors II

A la Sala 2, hi trobarem l’exposició pictòrica d’Emília Figuls Puig. De formació autodidàctica, ha treballat sempre dins de l’àmbit de l’abstracció. En aquesta exposició es destaca “l’evolució en les textures i en l’aplicació de nous materials i noves composicions”, tot i que “el fet més destacable és aconseguir l’harmonia dels colors en cada quadre”.