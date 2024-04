La celebració del Dia Mundial del Circ arriba a l’Estruch aquest dissabte

Sabadell celebra aquest dissabte, 20 d’abril, el Dia Mundial del Circ. Serà a l’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, i en el marc de la Capitalitat de la Cultura Catalana 2024. La jornada inclourà quatre activitats: un taller de circ en família i els espectacles gratuïts Fisgoneo. El arte de lo ajeno, de la companyia De Tal Palo; Proxima Centauri, a càrrec d’Oriol Borràs; i ROTOS. Càpsula de circ, a càrrec de Diego Rodríguez, acròbata aeri.

El taller de circ en família tindrà lloc a les 11h, a la sala 1 de l’Estruch, amb un cost de 2 euros i recomanat a partir de 4 anys. Aquesta proposta de l’Associació de circ Tub d’assaig permet que infants i adults experimentin plegats el que significa ser un artista enmig de la pista. L’activitat, a banda d’esforç, requereix concentració i estimula la capacitat de treballar en equip. Amb l’ajut i el guiatge de professionals, les persones assistents podran conèixer tècniques d’acrobàcia, jocs malabars, trapezi i pal xinès, entre altres.

A les 18h, la companyia De Tal Palo presentarà Fisgoneo. El arte de lo ajeno a la nau B de l’Estruch. Es tracta d’un espectacle de circ familiar apte per a tots els públics, que inclou exercicis amb la bàscula, equilibris acrobàtics, malabars i molt més.

A les 20h serà el torn de la companyia d’Oriol Borràs, amb l’espectacle Proxima Centauri, al teatre de l’Estruch. Oriol Borràs es va graduar en física i astrofísica, convertint-se en un científic que treballa en allò que realment l’apassiona: la cultura. En l’àmbit del circ es va graduar a l’Escola Rogelio Rivel i ara presenta aquest projecte, recomanat per a públic a partir dels 10 anys. L’espectacle porta el nom de l’estrella més propera al sistema solar. Les estrelles passen per diferents fases al llarg de la seva vida i cada escena de l’espectacle n’agafa una com a referència.

Finalment serà el torn de la càpsula de circ ROTOS, a càrrec de l’acròbata aeri Diego Rodríguez. Tindrà lloc a l’EstruchBar i se’n faran dues sessions, a les 19.30h i a les 21.30h. L’espectacle és una història d’equilibris i desequilibris entre el dolor i la felicitat. Per al taller de circ en família, les entrades es poden comprar en línia mitjançant aquest enllaç o a la taquilla de l’Estruch 1 hora abans de l’inici del taller (segons disponibilitat). Per als 3 espectacles gratuïts, no cal reserva prèvia.