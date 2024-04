El preu de l’aigua a Sabadell costarà un 14% més a partir del juny. El ple municipal ha aprovat l’augment aquest dilluns amb els vots de la majoria absoluta del Govern –PSC i Junts–. Una família mitjana passarà de pagar de 39,6 a 45,3 euros cada tres mesos. Uns 23 euros més al final de l’any. L’oposició ha contestat en bloc i ha votat en contra de la mesura.

El Govern de Sabadell s’ha quedat sol defensant el canvi de preu. El segon tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, considera que la modificació del preu era inevitable per poder assumir l’increment del cost de comprar aigua al sistema Aigües Ter-Llobregat (+30% des del gener) i per fer noves inversions, com la renovació i la millora de les canonades. “Hem de fer una bona política de l’aigua i fer canvis estructurals”, ha argumentat.

A la bancada de l’oposició, ERC, Crida, En Comú Podem, PP i la ultradreta han coincidit en el mateix diagnòstic: les famílies sabadellenques han fet front a un augment del cost de la vida, que afecta des dels aliments fins a les hipoteques. I, és més, han fet memòria i han retret al Govern municipal que apugi la tarifa de l’aigua, després d’augmentar les taxes i impostos municipals, entre els quals l’IBI, del 15% per al 2024.

“No podem seguir pressionant a les famílies per béns essencials, mentre a Cassa es reparteixen dividends”, ha denunciat la líder de la Crida, Anna Lara. “Estem lligats de mans i peus a una empresa”, ha afegit el regidor d’ERC Santi Valls, que ha demanat un “esforç” al Govern i a Cassa per fer-se enrere i no aplicar el canvi en el preu de l’aigua. Molt contundent, i dirigint-se a Cortés, ha afirmat: “No podem donar suport a aquesta pujada”.

“Passem la responsabilitat d’un bé comú com l’aigua amb l’element menys pedagògic que és el preu”, ha criticat el portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena. Com a alternativa, proposa implementar un sistema basat en “qui més consumeix, més paga” emmirallant-se en mesures que han pres els ajuntaments de Terrassa i del Prat. Cortés li ha contestat que per primera vegada s’ha incorporat un bo social, que fins ara no existia.

“Es podria haver evitat”, ha sentenciat la regidora portaveu del PP, Cuca Santos. “La ciutadania ja ha patit una pujada d’impostos aquest any”, ha retret i ha avisat que moltes llars de classe mitjana més podrien “caure en la vulnerabilitat” si continuen amb les pujades en els impostos, les taxes i els preus.

Els grups de l’esquerra alternativa (ERC, Crida i comuns) han demanat municipalitzar el servei d’aigua un cop s’acabi la concessió l’any 2048.