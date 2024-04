No hi haurà talls d’aigua ni menys pressió en el sistema, però la sequera tindrà conseqüències en la butxaca de sabadellencs. La tarifa de l’aigua pujarà un 14% a Sabadell. L’increment s’aprovarà en el pròxim ple municipal del 22 d’abril i s’aplicarà a partir del juny, segons ha explicat el Govern municipal aquest dimecres. Els canvis en la tarifa coincideixen en un any que ja va començar una pujada generalitzada dels impostos i taxes de Sabadell, entre els quals l’IBI, del 15%.

Així, si el preu de metre cúbic era de 1,32 euros en l’última factura de l’aigua passarà a ser de 1,51 euros. Això, traduït a una factura d’una llar mitjana (10 m3, és a dir, 10.000 L), es tradueix a passar de pagar de 39,6 a 45,3 euros cada tres mesos, aplicant la pujada prevista.

Els canvis en la tarifa de l’aigua eren previsibles, després que el sistema Aigües Ter-Llobregat, que abasteix els municipis de la Gran Barcelona com Sabadell, apliqués un augment del cost del litre del 30% a les companyies pertanyents a la xarxa per la falta de pluges i l’augment dels costos de l’energia. Són 116 pobles i ciutats del país, que representen 5,5 milions de persones. Molts municipis ja han repercutit l’augment en la ciutadania.

La dependència de Sabadell sobre el sistema comú és elevada. Dit d’una altra manera, la ciutat no s’abasteix de l’aigua pròpia i necessita comprar l’aigua de què es nodreixen més municipis. Actualment, més d’un 40% del cost de l’aigua depèn de la importació de la xarxa comuna. Per reduir-ho, es vol invertir en fer créixer l’ús d’aigua freàtica.

En tot cas, l’increment “està per sota dels municipis de l’entorn”, remarca el segon tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés. Assegura que a Barcelona l’aigua es paga a 1,84 euros el metre cúbic, un 20% més que a Sabadell.

La inversió en noves canonades, a la factura

L’augment del cost de l’aigua també respon a les noves inversions que faran l’Ajuntament i Aigües Sabadell, segons ha explicat Cortés. La partida per a la renovació de canonades dels 3 milions d’euros per exercici del 2022 i 2023 a 4,3 milions d’euros (2024), una millora de la xarxa que també repercuteix en la factura del consumidor.

La intenció és resoldre i evitar noves incidències en la part de la xarxa més envellida, on hi ha avaries i fuites, que ocasionen pèrdues d’aigua i, per tant, una despesa afegida, segons ha detallat Cortés, que indica que si no s’incrementen les partides per millorar la xarxa, dos de cada tres canonades estaran en mal estat l’any 2035 (66%). Segons les previsions, si es manté el ritme inversor durant una dècada, la part del sistema amb alt risc d’incidències baixaria al 15%.

Multes: fins a 3.000 euros per qui gasti més del compte

L’Ajuntament començarà a multar als veïns que gastin més del compte, tal com havia demanat l’ACA. El pròxim ple municipal també aprovarà un conjunt de sancionadors en paral·lel a la pujada de la tarifa de l’aigua. Les multes aniran dels 750 als 3.000 euros, segons si la infracció és lleu, greu o molt greu. Si les previsions es compleixen, es començarà a sancionar el juny.

Actualment, uns 1.500 dels més de 80.000 usuaris d’Aigües Sabadell estan en el punt de mira per tenir un consum elevat. En situació d’emergència per sequera, el límit per llar és de 200 litres per persona i dia, i el consum domèstic ronda els 90 litres, segons les dades de l’ACA de gener del 2024.

Cortés ha explicat que primer s’informarà a aquells que tinguin un consum per sobre del volum autoritzat i després, si es constata que no hi ha una baixada, es multarà. La vigilància i control del compliment de reglament anirà a càrrec de la Policia Municipal de Sabadell i d’un equip d’inspecció de l’Ajuntament.