El ple de Sabadell aprova entre crítiques la pujada del 15% en IBI i taxa de residus

El ple municipal extraordinari d’aquest dimecres ha aprovat les modificacions de les ordenances fiscals i de preus públics per a l’any 2024. D’aquesta manera, l’IBI, el principal impost que recapta l’Ajuntament de Sabadell, i el rebut mitjà de taxa de residus s’apujaran un 15%. A més, com a novetat, tots els ciutadans pagaran per disposar d’aquest servei de residus: les famílies amb menys recursos econòmics, que fins ara estaven exemptes, pagaran un import mínim de 15 euros anuals. Aquesta aprovació, de moment provisional perquè queda obert el període d’al·legacions, ha tirat endavant amb els vots del govern municipal, que ostenta la majoria absoluta, i amb el vot en contra de tots els partits de l’oposició.

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, ha reconegut que “no és agradable anunciar-ho”; però ha recolzat aquesta pujada “perquè en els anys anteriors, amb una pandèmia i una guerra a Ucraïna, l’Ajuntament va poder aguantar la pujada generalitzada del preu dels consums i ara ja no pot més”. Per la seva banda, el líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas –ara també sisè tinent d’alcaldessa, després d’haver segellat l’acord amb el PSC per formar part del govern municipal– ha donat el vistiplau a l’ordenança i ha subratllat que “tot i que és cert que en el passat mandat nosaltres vam negociar un augment zero, ara la situació és ben diferent i tenim clar que cal mantenir la qualitat de tots els serveis”.

Rebuig generalitzat de l’oposició

Els partits de l’oposició, tant els de dretes com els d’esquerres, han criticat aquesta modificació fiscal. “El Govern ha fet una molt mala gestió: calia una pujada progressiva d’impostos i congelar-los l’any 2023 per les passades eleccions va ser una mala idea i ja vam advertir que s’acabaria traslladant en un problema greu en l’exercici del 2024″, ha reblat Gabriel Fernàndez, portaveu d’ERC.

Per la seva banda, Joan Mena, líder de Sabadell en Comú Podem, ha preguntat al govern municipal si “a Sabadell hi ha risc de fallida econòmica” i ha recriminat al PSC que “aquesta setmana ha estat una setmana de contradiccions perquè un dia anuncien una pujada d’impostos, l’endemà fan pública una ampliació d’un govern que ja tenia majoria i el dia següent anuncien la compra del Museu del Gas per més de 3 milions d’euros.”

La Crida per Sabadell, que ja anunciat que farà al·legacions, ha estat especialment crítica en la pujada de la taxa de residus, sobretot en el punt que ara les famílies més vulnerables passaran de no pagar aquesta taxa a pagar 15 euros anuals. La portaveu de la formació, Anna Lara, ha reblat que “hi ha molts desajustos” i ha recriminat al govern municipal que “la clatellada de l’IPC va ser l’any passat, i no aquest, i vau congelar els impostos per apujar-los aquest any”.

La portaveu del PP de Sabadell, Cuca Santos, ha subratllat que “aquesta pujada d’impostos és una marca de la casa i era qüestió de temps que passés en aquest govern socialista, i ara independentista”. També ha demanat al govern que hauria estat “un exercici d’honestedat anunciar aquesta modificació abans de les eleccions, i no després”. La ultradreta també ha carregat contra la modificació: “Augmenten impostos per pagar-se les ‘juergas’ polítiques, com l’entrada de Junts o la compra del Museu del Gas”, ha recriminat Núria Acacio.