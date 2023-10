La factura de l’aigua es podria apujar un 33% a partir de l’any que ve

L’aigua s’encarirà per la sequera i l’increment dels costos de les dessaladores. Sabadell s’abasteix de la companyia Aigües Ter – Llobregat (ATL), i aquest ens proposa apujar la seva tarifa mitjana un 33,7% a partir de gener de l’any vinent. Això suposaria que el rebut s’incrementaria un euro per persona i mes (a Sabadell es factura cada tres mesos).

Ara bé, si el rebut de l’aigua s’incrementa a Sabadell, dependrà de l’Ajuntament, que ho haurà de decidir en els pròxims plens municipals. És el consistori qui fixa la tarifa de l’aigua, tal com ha recordat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per la qual cosa que seran els que després “definiran les taxes concretes i els beneficis socials”. Si es confirma la pujada, se sumarà a l’increment de les ordenances fiscals anunciada per l’Ajuntament, que comportaran un increment del 15% de l’IBI i la taxa de residus.

L’ATL recorda que ha mantingut congelada la tarifa de l’aigua durant sis anys, des del 2017, i afegeix que des del 2019, quan la Generalitat va tornar a assumir la gestió pública de l’empresa, la tarifa de l’aigua no s’ha equilibrat als costos que genera. Amb la proposta que preveu aprovar el consell d’administració de l’ens aquest dimarts a la tarda, el preu del metre cúbic de la tarifa mitjana passaria de 0,74 a 0,99 euros.

Major ús de les dessalinitzadores