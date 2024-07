Sabadell perdrà les Barraques de Festa Major després de 25 anys?

La Festa Major s’acosta i, de moment, la mala relació entre l’Ajuntament i la Comissió de Festes Populars té una derivada preocupant. Especialment per al jovent de Sabadell: les Barraques no estan assegurades per primera vegada en els últims 25 anys per culpa de la falta d’acords. La ubicació i els recursos a facilitar són els principals esculls en aquest estira-i-arronsa que fa més de mig any que dura i que, de moment, no sembla desenrocar-se. A contrarellotge, la setmana que ve és clau per arribar a una solució.

Per què no hi ha acord?

La Comissió de Festes, que el novembre de 2023 va anunciar que abandonava la zona de l’Eix Macià, demana “un espai diàfan, amb una bona il·luminació i que sigui fàcil d’assegurar per garantir la seguretat”, a més de “continuar amb els mateixos horaris” i “serveis mínims, com el punt de llum, lavabos, neteja, assistència sanitària i punt lila”.

L’Ajuntament ha posat a sobre la taula la zona d’Emprius, a davant del Campus de la UAB de Sabadell, on les barraques ja es van celebrar el 2011. Hi hauria consens en l’hora d’acabar a les 3.30h, com en totes les activitats de Festa Major. També en què l’Ajuntament aportés el punt lila i la majoria d’elements d’infraestructura, mentre que la Comissió s’encarregaria dels equips de so i llum de l’escenari.

Però a la Comissió de Festes no li agrada Emprius. Arran de l’experiència de 2011, considera el lloc “un cul-de-sac amb un greu problema de seguretat a l’hora de gestionar conflictes i prevenir la violència sexista”. Argumenta que “hi ha molts racons apartats de l’espai principal” i que “pot generar problemes en la tornada un cop acabada la festa”. A més, recorda els “trencaments de vidres i desperfectes a parets, portes i finestres que ja es van causar a la UAB”.

La poma de la discòrdia també és logística i econòmica. La Comissió de Festes vol que l’Ajuntament assumeixi el punt de llum, els lavabos i el Pla d’Autoprotecció, unes despeses que, sumades, podrien rondar els 7.500 euros. “Asseguren que hem causat problemes logístics i econòmics per marxar de l’Eix Macià, però contracten Juan Magán per més de 100.000 euros [102.000 euros, comptant IVA]. La seva visió és que a la ciutadania li semblarà malament que se’ns paguin els lavabos portàtils, però que estarà encantada amb aquesta despesa”, argumenten.

L’Eix Macià, per què no?

La Comissió de Festes decideix a finals de l’any passat abandonar l’espai de l’Eix Macià, on s’havien ubicat des de 2016. L’Ajuntament els ha intentat convèncer que és el millor model logístic i que no provoca molèsties veïnals extres, però la Comissió al·lega que no és un lloc coherent amb el seu model d’oci, tot recordant “batalles campals com la de 2019, robatoris de mòbils i carteres cada any i agressions sexuals a adolescents menors d’edat”. Per altra banda, asseguren que els concerts massius “eclipsen” la seva programació, que va néixer amb l’esperit de “Festa Major alternativa”.

I quina seria la solució?

“Hi haurà Barraques sí o sí”, afirmen des de la Comissió, que ja ha presentat la programació musical de la festa. L’Ajuntament, però, en cap cas autoritzarà un espai alternatiu com la Creueta, on l’entitat es plantejava a celebrar les Barraques unilateralment. Amb l’agost entremig abans de la Festa Major, en què qualsevol tràmit administratiu s’alenteix, urgeix el consens per solucionar els problemes logístics, econòmics i de seguretat que la Comissió planteja a Emprius.

Per què les barraques semblen itinerants?

I enmig de tot aquest embolic, una realitat inapel·lable: cap sabadellenc vol tenir l’espai de Barraques al costat de casa. Això explica, en part, per què les Barraques han anat bellugant´-se per tota la ciutat en els últims anys. Van començar a la zona que ocupa ara Fira Sabadell (fins al 2002) i es van traslladar a la Bassa de Sant Oleguer (fins al 2006) fins anar a parar a la plaça Creu Alta (fins al 2009), al Mercat Central (2010), a Emprius (2011) i a la Creueta (fins al 2015).

Aquesta darrera ubicació va ser especialment problemàtica per a 200 veïns, que es van queixar del soroll, la brutícia, els incompliments i la proximitat amb una residència geriàtrica.

Qui són la Comissió de festes?

La Comissió de Festes està formada per una quinzena d’entitats molt diverses: des de cultura popular, com els Saballuts o els Gegants, esportives com el Creu Alta Handbol Sabadell o polítiques com Arran. L’organització de les Barraques els suposa una font d’ingressos important per finançar les activitats de l’any.