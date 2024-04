Quins són els grans projectes de Sabadell per al 2023-2027?

El govern municipal ensenya les seves cartes al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027, un full de ruta del principals projectes i eixos estratègics a partir d’actuacions municipals. “És un pla realista i agrupa les actuacions en quatre grans eixos: lluita contra el canvi climàtic, impuls d’activitat empresarial, cohesió social i la qualitat de vida de les persones”, exposa Eloi Cortés, tinent d’alcaldessa. “Hem vinculat les accions a l’agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la ONU”, afegeix. El document és una declaració d’intencions i es pot revisar. Cada any, però, el govern municipal rendirà comptes del grau de compliment de les mesures del document.

És el full de ruta, però no sempre s’acaben executant les obres i projectes previstos: del darrer PAM, es va acabar executant el 89,8% de les actuacions previstes, segons dades municipals. Es van dur a terme 975 iniciatives de les més de 1.080 previstes inicialment: algunes es van desestimar (3,6%) i d’altres van quedar pendents (6,6%). Per exemple: el projecte d’alternatives de reforma de via Massagué va quedar descartat. O adequar la plaça de les Dones del Tèxtil, entre d’altres.

Adaptar al canvi climàtic (27,7%)

El primer dels eixos es centra en l’adaptació de la ciutat al context d’emergència climàtica, que representa el 27,7% del total d’actuacions previstes al PAM. El govern preveu espais més verds distribuïts per la ciutat, renovar la xarxa de l’aigua, reforçar i incrementar la xarxa de refugis climàtics, millorar els entorns del Ripoll i un major control de les plagues, entre d’altres. De fet, una de les principals peticions veïnals al districte 3, al nord, és, precisament, la reposició d’arbres a escocells que han quedat buits.

Impuls econòmic (9,1%)

El segon eix tracta l’impuls econòmic i el desenvolupament local,el 9,1% dels projectes del PAM. Què inclou? Una de les propostes és reduir els tràmits burocràtics per facilitar la creació d’empreses, reactivar alguns mercats municipals i, com a grans projectes, la nova escola d’Hostaleria o el nou Centre de Formació per a la Transició Digital, les dues previstes a l’antic conjunt fabril Sallarès Deu. Entre els reptes de mandats es troba la millora del polígon Sud-Oest, impulsar l’Eix Macià, el hub aeronàutic o l’oficina de Turisme a la Casa Duran.

Cohesió social (49,3%)

Entre les mesures socials, l’Ajuntament té als seus plans millorar l’ajuda a les persones sense llar, l’accés a l’habitatge i promoure l’autonomia de la gent gran, entre d’altres.

Espai públic (13,7%)

La seguretat i l’estat dels carrers és un dels elements que els sabadellencs creuen que més s’han de reforçar, segons el Dibaròmetre, l’enquesta de la Diputació de Barcelona. Entre d’altres, es contempla la renovació de ferms i voreres, de la ronda de Collsalarca i el passeig d’FGC, Via Alexandra i el reforç de la seguretat.

Què diu l’oposició?

L’oposició ha criticat especialment la “manca de concreció de les mesures“, un balanç que han compartit totes les forces polítiques de l’oposició de Sabadell. “No és el nostre pla. És una evidència”, exposa Gabriel Fernàndez (ERC), que sosté que els republicans faran les valoracions polítiques i tècniques oportunes del document. La Crida per Sabadell ha assenyalat que és “és vaga, lliure a la interpretació i manquen elements per valorar de forma objectiva”, apunta Anna Lara.

Els comuns exposen que coincideix en l’enfoc d’algunes estratègies, especialment l’alineació amb els ODS i els projecte per als polígons econòmics de la ciutat. “El que no ens agrada és que l’eix econòmic es segregui de la cohesió social”, exposa Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem. “No queda clar què voleu fer amb el riu Ripoll: la reindustrialització o renaturalització?”. Mena també ha criticat que el PAM “s’hagi treballat sense la veu d’entitats i ciutadans” i reclama un model de participació ciutadana.

Per part del partit d’extremadreta Vox, lamenten que “desconeixem la concrecions d’alguns plans, que s’han de desenvolupar”, exposa Núria Acacio. Cuca Santos, des del PP, troba a faltar més aposta per entorns verds, més espais per a gossos i espais esportius a l’aire lliure, assenyala problemes de mobilitat, places de residències públiques i projectes per als joves, “que hauria de ser la principal aposta de futur”, exposa Santos. “Molts projectes a llarg termini amb poca concreció”, critica.