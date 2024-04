És la gran artèria que connecta el Centre amb la Creu Alta. La via Massagué ressegueix dues realitats que contrasten: l’impuls privat de noves promocions d’habitatge que revitalitzen la zona i una trama urbana que s’ha de repensar. Voreres estretes i poc accessibles–algunes de poc més d’un metre–, l’edifici de Correus en desús i la peça encallada del pàrquing del Centre preocupen veïns i comerciants, que reclamen la remodelació de via Massagué.

A aquest carrer hi ha 60 locals comercials i el 72,9% estan oberts, segons dades que es desprenen de l’informe 2023 de l’Observatori dels Centres Urbans i Comerç. Una xifra per sota de la mitjana del Centre de Sabadell, que manté el 85, 6% de comerços actius. I és que la tendència des del 2018 ha estat a la baixa: el Centre ha perdut 1,7 punts percentuals de locals oberts, però si aïllem la Via Massagué de l’equació, veiem que aquest eix comercial ha perdut 12,1 punts percentuals en els darrers cinc anys. “Hem d’aconseguir que la via Massagué sigui atractiva per invertir. Qui obrirà un negoci al local que es troba a davant de l’antiga oficina de Correus, en l’estat que està?”, es planteja Josep Marín, gerent d’Exes Sabadell Centre.

Un carrer amb més vianants que la mitjana

“Ha estat una artèria molt important durant anys i està paralitzada, no és tan atractiva com la milla d’or de Sabadell”, lamenta Eva Fernandez, presidenta de Sabadell Comerç Centre. Aquestes dades contrasten amb l’elevada afluència de vianants a la zona: es tracta d’una via molt transitada, per sobre de la mitjana del Centre: l’any 2023, cada dia passejaven per via Massagué 6.763 vianants de mitjana, segons l’Observatori dels Centres Urbans i Comerç. La mitjana al Centre és de 5.805 persones al dia.

“La via Massagué té un comportament d’eix central, com la Rambla i el Passeig”, exposa Jordi Obradors, director de l’Observatori i gerent de Sabadell Comerç Centre. “No hi ha cap motiu per no invertir-hi diners públics, és una de les grans prioritats al Centre des del punt de vista urbanístic”, afegeix. I és que actua com a connector natural entre dos barris, la Creu Alta i el Centre.

Asfaltatge previst

Quina és la proposta de l’Ajuntament? Fonts municipals sostenen que la primera de les actuacions que s’impulsaran a la Via Massagué serà fer manteniment de l’asfaltatge, com es preveu fer també a la Rambla. “Un cop entri en funcionament el pàrquing del Passeig, s’abordarà la reforma integral de la via”, afirmen des de l’Ajuntament. Una proposta que no comparteixen des de Sabadell Comerç Centre:

“La via Massagué es mereix el tractament com a tal, tenint el pàrquing en l’horitzó , s’ha d’adaptar al pla de mobilitat, però és urgent”, apunta Jordi Obradors, que recorda que fa més de sis anys que reclamen la reforma de via Massagué. Els comerciants enquestats pel Diari –una mostra del 13,9%–, coincideixen que cal repensar la via, especialment el tram que connecta amb el passeig. Tots comparteixen el mateix discurs: fa anys que la via Massagué “no és el que era abans”.

“Això està en decadència, especialment des que l’edifici de Correus va quedar en desús”, expressa Marta Illa, propietària de la botiga Marta. “Allò és un niu de brutícia”, exposa. Els agents econòmics i comercials consideren que, millorant la qualitat urbanística de la zona i incrementant la inversió pública, multiplicarà l’arribada de capital privat i millorarà la qualitat de vida dels seus veïns.

Ara bé: part de les transformacions a l’espai públic arriben de la mà dels privats. I és que hi ha cinc noves promocions d’habitatges que recentment s’han aixecat o s’aixequen a la via i que actuen com a revulsiu i transformen l’espai públic. Una de les noves promocions d’habitatges, per exemple, han creat la plaça del Tintin, connectant la Via Massagué amb el Raval de Dins. “Des que estan les noves promocions el carrer és més digne”, sosté Illa. Però llança una petició a l’Ajuntament: que millori la il·luminació del carrer. “Aquesta inversió té retorn social, econòmic i d’imatge de ciutat”, exposen els agents comercials.

Quins són els dos grans hàndicaps de via Massagué? Hi coincideixen veïns i comerciants: l’accessibilitat de les voreres i un edifici de Correus en desús i que “deteriora” la imatge de la zona.

1. L’estretor de les voreres

“Els vianants han de ser les prioritats, i les voreres ara són massa estretes”, exposa la presidenta de Sabadell Comerç Centre. Des de l’associació comercial aposten fer una intervenció integral per prioritzar al vianant en detriment del cotxe, amb plataforma única o un únic sentit de la circulació. “De la solució tècnica ja en parlarem, però és absolutament primordial repensar-ho”, considera Obradors.

2. La il·luminació dels carrers

Com a mesura complementària, els veïns remarquen la necessitat d’il·luminar més el carrer. “La llum que arriba és tènue i de nit, especialment a l’hivern, tot queda a les fosques”, coincideixen la Maria Rosa Quintana i la Glòria Castellanos, veïnes del barri.

3. L’ús de l’edifici de Correus

L’Ajuntament manté les negociacions amb l’Estat per a obtenir l’antiga seu de Correus i poder definir algun ús per a la ciutat. Fa anys que els residents denuncien “deixadesa” a l’antic edifici, que acumula brutícia i pintades. “Dona molt mala imatge, és un focus d’insalubritat i deixadesa”, diu l’empresari Josep Marín.