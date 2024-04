Per què encara no s’ha construït l’aparcament del Centre de Sabadell?

El futur aparcament del Centre de Sabadell, que ha de servir per unir l’existent a Doctor Robert i el previst sota el passeig Manresa, està encallat des de fa anys. Sense el pàrquing no hi haurà reforma del passeig Manresa ni tampoc canvis urbanístics a la via Massagué, més enllà d’un asfaltatge. Un efecte dominó que reconeix el mateix Ajuntament: “Un cop entri en funcionament el pàrquing del passeig, s’abordarà la reforma integral de la via”, exposen.

Què està passant amb el pàrquing? Per què no avança? El Govern municipal fa més de dos anys que negocia amb l’empresa Saba per anul·lar la concessió existent a Doctor Robert sense èxit. És necessari anul·lar el contracte, vigent fins al febrer de 2029, abans de fer el nou concurs i adjudicar l’aparcament a una concessionària, que s’encarregarà de les obres d’unificació i de la gestió de l’aparcament.

No hi ha un acord sobre l’import del rescat i, encara més, segons avancen fonts municipals al Diari, l’Ajuntament ha traslladat les discrepàncies a la Comissió Jurídica Assessora, un organisme de la Generalitat que ha de resoldre la discrepància entre el consistori i l’empresa concessionària.

Un procés que s’allarga

La història ve de lluny. El Govern de la Generalitat va aprofitar la construcció de l’estació del Passeig de la Plaça Major d’FGC, inaugurada l’any 2016, per reservar espai per a un aparcament. Va construir la rampa d’accés i sortida al passeig Manresa, però l’aparcament es va quedar a mig construir. És una caixa de formigó buida per dins. L’Ajuntament va comprar l’espai a l’empresa ferroviària a finals de 2019 per 4,8 milions d’euros.

Per tal d’unificar els aparcament, l’any 2022, l’Ajuntament va proposar un rescat d’1,1 milions d’euros per anul·lar la concessió de Doctor Robert. Un any després, va rebaixar la xifra a uns 750.000 euros. Aquest pagament seria insuficient per a Saba, que s’ha reunit amb el consistori en diverses ocasions. Des d’aleshores, les converses no han avançat i impedeixen desencallar l’obra pública. Saba va presentar una al·legació per l’import fixat pel consistori, l’Ajuntament el va desestimar i va fer un pas més portant-ho a la Comissió Jurídica Assessora.

“Quan hi hagi un dictamen, es podrà treure a concurs la concessió de l’obra i l’explotació del pàrquing”, afirmen des del consistori. En paral·lel, s’avança en el projecte executiu del futur aparcament, perquè estigui “llest” un cop hi hagi una decisió de l’organisme de la Generalitat. Per la seva banda, Saba exposa que prefereix no fer declaracions sobre unes negociacions que estan “obertes”. Així mateix, “esperaran” la resolució de la Comissió Jurídica Assessora.

En un principi, es va marcar el 2024 per a la inauguració de l’aparcament. L’alcaldessa, Marta Farrés, així ho apuntava fa tres anys, sense saber l’embolic administratiu que vindria després. L’aparcament és una de les peces clau de la mobilitat al Centre, tindrà unes 500 places, molt per sobre de la capacitat actual de Doctor Robert. L’accés serà pel carrer de la Salut i la sortida per Passeig Manresa, més estreta i integrada, com demanen els comerciants i veïns.

“No hi ha suficient aparcament”

Als comerços del passeig Manresa se’ls acaba la paciència: “S’ha de solucionar. S’ha de poder arribar a les botigues en transport públic, però hi ha molta gent que necessita el cotxe perquè fa grans compres o perquè té problemes de mobilitat…”, exposa Oriol Vives, de la papereria Fayos.

“No hi ha suficient aparcament, ens ho diuen els clients”, afirma Constanza, de la clínica Dorsia. “Venen clients de tot Catalunya aquí i ens fa vergonya tenir això a l’entrada”, afegeix. A l’altra banda del passeig, el gestor cultural de l’Acadèmia Belles Arts, Gerard Torres, agraeix no tenir la rampa just al davant, però exposa: “El paisatge és bastant desolador. La rampa està allà al mig i treu espai als vianants”.