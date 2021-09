El nou aparcament del Passeig tindrà l'entrada per la plaça de l'Àngel

L'aparcament del Passeig fruit de la unió del de Doctor Robert i el d'FGC tindrà la seva entrada per la plaça de l'Àngel. Així ho ha presentat aquest dimarts l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha donat més detalls sobre el futur d'aquest element clau de la mobilitat al Centre. Les obres començaran entre finals de 2022 i principis de 2023 i es preveu que la nova infraestructura pugui entrar en funcionament el 2024. Per adequar l'aparcament s'invertiran 4,5 milions d'euros que el Govern vol que després acabi pagant la concessionària de l'aparcament, junt amb el cost de la compra a Ferrocarrils (4 milions d'euros), i el cost del rescat a Saba. 8,5 milions d'euros com a mínim. L'alcaldessa s'ha mostrat satisfeta de poder desencallar aquest projecte que porta quatre anys encallat i en el qual hi va començar a treballar el govern quatripartit anterior. "Ara segurament no faríem l'aparcament, però el tenim i no hi podem viure d'esquena", argumenta la cap de l'executiu, que explica que "estem fent el camí per resoldre el paquet Passeig i aparcament".

A hores d'ara continuen les negociacions per finalitzar la concessió que té Saba del pàrquing de Dr. Robert, ja que li queden vuit anys de contracte, i és un pas imprescindible per poder obrir un nou procediment per trobar una empresa que gestioni el nou pàrquing. Per tant, el nou aparcament tant el podria gestionar aquesta empresa com una altra. Pel què fa a la finalització de la concessió actual, Farrés assegura que "hi ha voluntat d'acord per les dues parts" i espera anunciar-lo abans d'acabar l'any. De totes maneres, si les coses es torcessin, el projecte es tirarà endavant amb el calendari previst, l'Ajuntament portaria als tribunals en última instància.

Canvis als accessos

L'entrada al pàrquing serà darrere els contenidors de recollida pneumàtica a l'interior de la plaça de l'Àngel, venint pel carrer de la Salut. Des del consistori afirmen que no tindrà gaire afectació al que és pròpiament la plaça. L'accés pel carrer del Pedregar quedarà anul·lat i en aquell espai s'hi guanyarà tram de carrer pels vianants i hi haurà una de les escales perquè hi entrin i surtin els vianants. Aquestes escales substituiran les que hi ha davant la seu històrica de la Caixa de Pensions, que té una mítica rampa davant on s'hi han enfilat tants sabadellencs i que desapareixerà.

La sortida, en canvi, s'ha d'acabar de decidir. Serà exclusivament per la rampa del passeig Manresa, però queda per tancar si els vehicles es dirigiran al passeig de la Plaça Major o al carrer de les Valls, l'opció que pren més força ara mateix per no derivar el trànsit al Passeig.

Pel que fa a les sortides actuals, la del carrer del Sol es tancarà, igual que les escales que hi ha al costat de la rampa. Sí que es mantindrà l'ascensor i, de totes maneres, es guanyarà espai i seguretat a la plaça del Doctor Robert.

En total, doncs, per a vehicles hi haurà un accés d'entrada i una sortida. Pels vianants, en canvi, n'hi haurà quatre: els dos de la part sud, un a Dr. Robert i un altre al carrer del Pedregar; el tercer estarà just baixat el primer tram d'escales de l'estació d'FGC (físicament la porta ja hi és però s'ha d'habilitar) i el quart al passatge de Jonc.

La rampa del Passeig ocuparà la meitat

El projecte per l'aparcament preveu reduir a la meitat l'impacte que té la rampa del passeig Manresa. Així, només ocuparà un 44% de la seva superfície actual i es perllongarà el seu cobriment per integrar-la més amb l'entorn i es reformarà la barana per reduir-ne l'impacte visual.

Les obres seran principalment a l'interior de l'aparcament però per unir els dos pàrquings s'haurà d'obrir una rasa d'uns 6 metres d'amplada entre el Passeig i el Racó del Campanar. Aprofitant que s'aixecarà aquest tros, s'aprofitarà per millorar la connexió d'aquest tram amb més parterres enjardinats, tal com per exemple reclamava la Fundació Bosch i Cardellach que aposta per millorar els extrems d'aquesta zona.

500 places

L'aparcament tindrà prop de 500 places. 440 per cotxes i 54 per motos. Hi haurà 14 places per a persones amb mobilitat reduïda i un mínim d'11 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. També tindrà un aparcament segur per a bicicletes, al voltant d'una cinquantena, i serà similar al que ja hi ha a l'aparcament d'FGC de l'avinguda de Josep Tarradellas.

