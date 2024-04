Tall de trànsit al carrer d’Alemanya per les obres a la fàbrica Bosser

Les obres per retirar les estructures i els blocs de formigó de la fàbrica Bosser provocaran un tall de trànsit al carrer d’Alemanya (Centre) a partir d’aquest dimecres, 24 d’abril. Concretament, el tram situat entre els carrers de Ferran Casablancas i de Sant Pau, es tallarà al trànsit durant un termini màxim previst de quatre setmanes, és a dir, fins a finals de maig.

El tram del carrer de Ferran Casablancas situat entre els carrers de Zurbano i de Duran i Sors, canviarà de sentit per facilitar que es pugui girar pel carrer de Sant Pau i tornar-se a incorporar al carrer d’Alemanya. La configuració dels carrers farà que, per esquivar el tall de trànsit, els vehicles hauran de baixar tres illes de cases per tornar a pujar i incorporar-se de nou al carrer d’Alemanya. L’Ajuntament també avisa que els contenidors que hi ha davant la fàbrica es traslladaran a la cantonada amb Ferran Casablancas.

El tall de trànsit permetrà retirar les estructures metàl·liques i els blocs de formigó, primer del carrer d’Alemanya, més tard del de Ferran Casablancas. Ja fa un mes, el 18 de març, van començar les obres a l’interior de la finca, per ‘lligar’ la façana i assegurar la seva conservació, ja que està protegida. Un cop fet això, es passa a l’exterior. Les obres les duu a terme la propietat de l’antic vapor, després de l’estira-i-arronsa amb el consistori, que va estar a punt de tirar-les endavant de forma subsidiària. Els treballs els supervisen tècnics municipals, que també van donar el seu vistiplau al projecte.