Comencen les obres a l’interior de la fàbrica Bosser del carrer d’Alemanya

Les obres per traslladar a l’interior els estabilitzadors de la façana de la fàbrica Bosser han començat aquest dilluns tal com estava previst, segons ha confirmat l’Ajuntament de Sabadell. Els treballs, a càrrec de la propietat de l’immoble, permetran alliberar les voreres dels carrers d’Alemanya i de Ferran Casablancas que durant prop de 10 anys han estat ocupades pels suports que sustenten la façana de l’edifici, que està protegida, i tanques perimetrals. La previsió és que les obres durin quatre mesos i acabin el mes de juliol. La inversió estimada és d’uns 500.000 euros.

Durant els primers 15 dies, les obres transcorreran a l’interior de la finca. A principis d’abril es preveu que la intervenció comenci a ser visible a l’exterior. Puntualment, es contempla que hi puguin haver afectacions al trànsit que el consistori preveu comunicar amb antelació. El projecte consisteix a habilitar uns nous estabilitzadors a la part de dintre de la façana i, posteriorment, s’eliminaran els que hi ha al carrer. Primer, els del carrer d’Alemanya i, després, els de Ferran Casablancas.

L’inici d’aquestes obres era molt esperat per veïns de la zona, farts de veure com la construcció d’habitatges a l’antiga fàbrica iniciada el 2013 va quedar encallada el 2018. El 2014 ja s’havien instal·lat aquests suports que ara es traslladen –fent-ne de nous– a l’interior. L’Ajuntament de Sabadell havia iniciat en els darrers mesos el procediment d’execució subsidiària d’aquesta retirada un cop va constatar que la propietat no feia cas als requeriments municipals. Finalment, però, a última hora els propietaris de l’edifici van accedir a tirar endavant ells mateixos les obres, amb la supervisió de tècnics municipals.