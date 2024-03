Ja hi ha data perquè comenci la retirada dels estabilitzadors de la fàbrica Bosser

La setmana que ve començaran les obres per treure els estabilitzadors de la fàbrica Bosser i alliberar l’espai públic del carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas ocupat des de fa nou anys. L’Ajuntament s’ha reunit aquest dimarts a la tarda amb veïns de la Plataforma Afectats Bosser per informar-los dels pròxims moviments. Les obres comporten una inversió d’uns 588.000 euros que d’entrada assumeix el consistori de forma subsidiària. La previsió és que els treballs durin sis mesos i puntualment hi podran haver restriccions al trànsit.

El consistori preveu iniciar els treballs la setmana que ve i durant els primers 15 dies les obres es faran a l’interior de la finca. Després de Setmana Santa, a principis d’abril, es calcula que ja seran visibles a l’exterior.

Les obres permetran treure de l’exterior i traslladar a l’interior els estabilitzadors que ara permeten reforçar la façana des del carrer, ja que està protegida i s’ha de conservar. A part, es retiraran les tanques metàl·liques que impedeixen caminar per la vorera més pròxima a l’edifici, per la qual es podrà tornar a passar.