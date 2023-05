Un miler de firmes contra la fàbrica Bosser

Veïns dels carrers d’Alemanya i de Ferran Casablancas, al Centre, han recollit 1.029 signatures per instar l’Ajuntament i la propietat de la fàbrica Bosser a dignificar aquest espai. Les adhesions les ha recollit en els darrers mesos la Plataforma Afectats Bosser (PAB), fa uns dies les va entregar a l’Associació de Veïnes i Veïns Rambla Centre i, aquesta associació, les ha comunicat via instància aquest divendres al consistori.

Fa nou anys que la façana de l’antiga fàbrica Bosser, protegida, se sustenta amb uns estabilitzadors de formigó que els veïns ja no suporten més i insten el consistori que “retiri o faci retirar” les esmentades estructures, “font de molèsties i riscos d’accidents per tots els vianants. Els signants consideren que les façanes protegides estan “desproveïdes de cap valor estètic”, i també reclamen la retirada dels estabilitzadors per recuperar la part de vorera i calçada que ocupen.

Les signatures s’han recollit presencialment i per Internet (Change.org), i un dels impulsors de la recollida, el veí Humbert Rius, destaca l’interès ciutadà que hi ha hagut en aquesta proposta, perquè “ni una sola persona a la qual m’he adreçat per col·laborar s’ha negat a fer-ho; al contrari, m’han tret el paper de les mans perquè això és una vergonya. Tothom ho coneix i n’està fart”.

Suport veïnal

Des de l’Associació de Veïnes i Veïns Rambla Centre, el seu secretari, Josep Terrés, explica que “considerem que la seva reivindicació és justa”, i esperen que la suma d’esforços entre les dues parts ajudi a pressionar tant el consistori com la propietat de la Bosser per desencallar la situació.

Terrés considera que “això no pot continuar igual” i els veïns confien que la proximitat a les eleccions municipals del 28 de maig suposi una empenta per les seves reivindicacions, perquè aquests darrers dies de mandat l’executiu “demostri la seva capacitat executiva”.

Actuació subsidiària

L’Ajuntament va reclamar a la propietat que s’encarregués de retirar els estabilitzadors. En no haver-ho fet, el consistori actuarà subsidiàriament amb un pressupost de 220.000 euros, tal com va precisar a mitjans d’abril la tinenta d’alcaldessa i responsable d’urbanisme, Mar Molina. El Govern confia que podrà adjudicar les obres aviat, per alliberar l’espai públic, dignificar la zona i garantir la seguretat de l’entorn. Un cop acabin els treballs, es preveu passar la factura a la propietat de la fàbrica Bosser perquè se’n faci càrrec.

El que ja es va aconseguir per petició del consistori va ser la retirada de les grues de l’interior de la finca, que la propietat va desmuntar el gener de 2022.