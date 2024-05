El procés continua i s’ha traslladat a Madrid

[Jordi Serrano, Historiador i rector emèrit de la UPEC]

Tots els que diuen que el procés s’ha acabat s’equivoquen. Ara, per fi, s’ha traslladat a Madrid. Des del meu punt de vista, ha trigat molt. Mentre aquí massa gent anava dient el mantra de “cal respectar la justícia” quan els jutges vulneraven l’estat de dret, ara s’adonen que els mateixos volen empresonar la dona de Pedro Sánchez i després el mateix president. Posar el focus en Vox, que només són els escolanets del PP, i als mitjans és una fugida endavant. El focus cal posar-lo en el PP, les estructures policials i, sobretot, en la justícia. Qui ha fet possible el darrer episodi de la guerra bruta? Manos Limpias va ser condemnada per l’Audiència Nacional. Com és que han pogut tornar a fer de les seves acusant Begoña Gómez? Doncs perquè el Tribunal Suprem els han exonerat de forma inadmissible.

La majoria dels jutges eren membres del judici als republicans catalans: el fill del capità legionari Marchena, el jutge amb falta d’ortografia incorporada Berdugo i el Manolo del bombo del TS, Llarena. Els mateixos que han exonerat desenes de militants del PP de la corrupció més flagrant. Qui ordena a la policia espiar el sogre de Pedro Sánchez és Mariano Rajoy. El PP és extrema dreta, no fotem. Alguns ho comparen amb Felipe González. Felipe s’acaba salvant fentse milionari i passant-se a la part fosca de les finances i la política internacional. Per això ara és amic de José María Aznar, que cada dia fa més cara de dolent de pel·lícula de sèrie B. No hi ha polarització. Hi ha una onada feixista sobretot del PP contra la democràcia. La desafecció no ve dels casos de corrupció, sinó que els jutges la tapen. Aquesta és la raó de la no renovació de cinc anys del CGPJ.

És la salvaguarda del PP. Quan qualsevol català mínimament informat va veure fa molts anys una gran quantitat de coses rares en els jutges Ramírez Sunyer, Lamela, Llarena i Marchena, ja sabíem que acabaria afectant també el PSOE. Què creien, que a ells els respectarien? Quina falta de coneixements històrics a Espanya! Ara, si poses de ministre de l’interior Marlaska i Robles a Defensa vol dir que o ets ingenu o directament naïf.

Els que consideraven que els dirigents republicans catalans, que han estat quatre anys a la presó, tenien la mandíbula de cristall, ara poden veure que els dirigents espanyols del PSOE són molt més febles i amb molta menys capacitat d’anàlisi de la seva pròpia situació de perill. Cal un front republicà antifeixista, ara ve l’hora de la veritat. Ara, o ruptura i democràcia, o monarquia i feixisme. Mentrestant, llegim els clàssics. Antonio Gramsci va escriure: “La magistratura és un òrgan d’hegemonia política”. Del PP afegiria. PD 1. Aprofito per felicitar el govern de Pere Aragonès per les pluges dels darrers dies. Bé, sé que és tan estúpid com criticar-lo quan no plou. PD 2. Felipe VI dona el títol de “real” a una entitat mallorquina d’extrema dreta que afirma que l’idioma que es parla a les illes no és el català. El rei està a la dreta de Vox.