Mark Rutte, l’OTAN i el gos de l’amo

L’impresentable Mark Rutte, secretari general de l’OTAN, va perdre unes primàries al seu partit el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) el 2007. Les guanya Rita Verdonk. Però Rutte poc després troba la solució: l’expulsa! Ja apuntava maneres, però ara s’ha superat. Li envia missatges a Trump que el tòtil fa públics: “Donald, ens has conduït a un moment molt, molt important per a Europa i per a Amèrica, i el món. Has aconseguit una cosa que cap altre president no hauria aconseguit en dècades”. O “Felicitats i gràcies per la teva decisiva acció a l’Iran, Europa pagarà amb escreix i serà la teva victòria.”

I l’imbècil és holandès. Quina vergonya, com s’han d’arrossegar els lacais dels amos! Per això és mil vegades més decent ser pobre. Cal recordar que l’OTAN va tenir bases a Espanya durant la dictadura i no va fer res contra Franco. No ens van pas defensar quan més ho necessitàvem. A més, l’OTAN es va crear pel perill soviètic, i ara de soviètics no n’hi ha. Bé, hi ha Kim Jong-un, però també és amic de Trump i, per cert, té la bomba atòmica. El feixista Trump s’emprenya perquè el govern d’Espanya no vol dedicar el 5% del pressupost a defensa, és a dir, a comprar armament americà. I diu: “Ens hauran de pagar en comerç, perquè no permetré que això passi. Estem negociant amb Espanya un acord comercial i farem que paguin el doble”.

Rutte fa unes setmanes ja va dir que calia liquidar les pensions i apujar la despesa militar. Es pot ser més mala persona! El que és més extraordinari és que ens volen fer creure que hi ha perill militar amb Putin que és amic de... Trump! Si no serveixen de res les eleccions espanyoles perquè al final decideixen els pressupostos uns cretins, el millor que poden fer és sortir de l’OTAN, no és que no ens protegeixen sinó que ara mateix són l’amenaça més bèstia que tenim. Quin perill militar té Espanya? Rússia? De veritat? O potser el Marroc? El sàtrapa Mohamed VI és gran amic de Felip VI i viu a París. Ens atacarà? A més, en cas que ho fes, l’armament espanyol comprat als EUA no el podríem usar. Ja està bé de tanta desraó.

Que no podem fer-hi molta cosa? Almenys dir que estan bojos, que ens estan conduint a la ruïna i que d’aquesta gent no en volem saber res. La classe dirigent europea no té la més petita decència. Primer va ser Maastricht, reduir impostos als rics i limitar el deute per tal de crear problemes a l’estat del benestar. Després van anar un pas més enllà, en cas de tenir pressupostos equilibrats s’ha de privatitzar tot. Més enllà, no es poden posar impostos als rics i a les grans empreses, però salvem les seves empreses i els seus bancs. I ara el pas definitiu: que la classe treballadora pagui impostos, 3.000 euros cadascú, per pagar armes americanes! Quina merda de UE és aquesta? I mentrestant no hi ha diners per fer efectiva una veritable llei de dependència, hi ha llistes d’espera als hospitals, no tenim una universitat gratuïta com Alemanya, no tenim diners per fer pisos de lloguer social, a l’escola tenim unes mitjanes d’alumnes de país tercermundista o no hi ha escoles bressol públiques per tothom. A la merda!