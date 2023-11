Les obres de la fàbrica Bosser, la Torre d’en Feu i Sallarès Deu, a licitació per dos milions d’euros

La Junta de Govern Local del pròxim dilluns, 20 de novembre, traurà a licitació tres obres per un valor superior a dos milions d’euros en total (2,1 milions d’euros aproximadament), en bona part finançats pels fons europeus Next Generation. Es tracta de projectes que fa anys que s’arrosseguen i que, finalment, passen de fase i sortiran a concurs públic. Són la retirada dels estabilitzadors de l’exterior i trasllat a l’interior de la fàbrica Bosser (vapor de Ca l’Escardat), al carrer d’Alemanya cantonada Ferran Casablancas; les primeres obres de rehabilitació de la Torre d’en Feu i la rehabilitació d’una altra nau del conjunt fabril de Sallarès Deu, al barri de Gràcia, per ubicar-hi el Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital (CTTD).

En el cas de la fàbrica Bosser, tal com va avançar el D.S. a final del passat mes d’octubre, la licitació sortirà per un pressupost pràcticament de 588.000 euros i un termini d’execució de sis mesos, de manera que a l’estiu l’obra estaria feta. Els treballs es fan de forma subsidiària i comportaran retirar els estabilitzadors i els suports de formigó així com les tanques metàl·liques que rodegen la façana. I, paral·lelament, uns nous suports s’instal·laran a l’interior de l’antiga fàbrica per continuar preservant la façana, que està protegida.

En tots els casos el temps administratiu està molt marcat i és el que marca el ritme de les actuacions. Si tot va bé, es podran adjudicar a principis de l’any vinent i començar les obres a partir d’aleshores. Ara bé, no seria el primer cop en els últims anys que alguna licitació queda deserta o, passats uns mesos, l’empresa adjudicatària hi renuncia per la inflació o hi ha problemes de manca de subministrament de materials.

La licitació d’obres a la Torre d’en Feu té un pressupost de 423.000 euros. Es faran les actuacions més prioritàries per garantir la supervivència de l’edifici, i es rehabilitaran cobertes i sostres. Les obres s’allargaran entre un any i un any i mig, de manera que estarien enllestides a mitjans de 2025. En una segona fase es preveu que la inversió acumulada arribi als 2,2 milions d’euros, la qual cosa ha de permetre continuar les tasques de conservació de l’edifici. La proposta de l’Ajuntament sobre l’ús que se’n vol fer està condicionada a l’obtenció de fons -europeus o d’altres administracions-, per destinar uns 10 milions d’euros a convertir-lo en un centre de formació en activitats mediambientals.

Finalment, el Centre Avançat de Formació per a la Transició Digital a Sallarès Deu comptarà amb una inversió d’1,1 milions d’euros. L’equipament estarà dedicat a la formació tecnològica per a professionals i empreses, així com a activitats d’iniciació a internet per a tota la ciutadania.