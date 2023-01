El futur de la fàbrica Sallarès Deu: i ara, què s’hi farà?

La rehabilitació integral de la fàbrica Sallarès Deu ja té projecte, i l’Ajuntament de Sabadell preveu anar-lo executant per fases, tal com ha aprovat la Junta de Govern Local aquest dilluns.

Realment, les obres ja han començat per la nau més pròxima al carrer dels Cellers, on es farà l’Escola de Restauració. Però Sallarès Deu consta de tres naus més, i són aquestes a les quals fa referència el projecte aprovat ara. En total, el consistori preveu destinar 5 milions d’euros a rehabilitar l’edifici, protegit i de propietat municipal des que el va comprar l’anterior govern quadripartit el 2018 per 4,5 milions d’euros.

El projecte preveu consolidar l’estructura i l’estanqueitat de l’edifici. Es recuperaran els patis que hi ha entre naus, la qual cosa permetrà entrar llum natural als nous espais. I s’obirà un passatge mitjançant l’enderroc d’una de les naus i el moll de càrrega, situat al carrer de Jacint Verdaguer.

Què s’hi farà?

A partir d’ara, el projecte i el pressupost s’aniran executant per etapes, en funció de qüestions com la possible arribada de fons europeus Next Generation. De moment, ja s’està fent l’esmentada Escola de Restauració. A les altres naus s’hi farà la nova seu de l’Escola de Flequeria, que traslladarà les seves dependències, actualment al Vapor Molins. Això permetrà ampliar l’espai de l’escola, la qual cosa facilitarà que s’hi pugui oferir una formació més completa en especialitats com pastisseria, xocolateria i gelateria.

Una altra de les quatre naus es dedicarà al nou Centre avançat de formació per a la transició digital, que vol acompanyar persones i empreses en l’adaptació al món digital, generant noves oportunitats i serveis en aquest àmbit. Estarà gestionat pel Vapor Llonch.

A Sallarès Deu també hi haurà espai per al Rebost Solidari, que es traslladarà des de Torre-romeu a l’antiga fàbrica de Gràcia per augmentar l’espai disponible i millorar-ne l’accessibilitat, deixant enrere la pronunciada rampa d’accés que condiciona la seva activitat actualment.

Viver de l’escola Illa

El passat mes de desembre, l’Ajuntament va licitar les obres del segon projecte que es farà a Sallarès Deu: el viver de creació artística de l’Escola d’Art i Disseny Illa. El pressupost és de gairebé 400.000 euros. Aquest espai s’ubicarà a l’anomenada nau J, a la cantonada entre els carrers dels Cellers i de Jacint Verdaguer.

Les obres de Sallarès Deu compten amb el segon màxim pressupost del mandat, només per darrere dels 6,8 milions d’euros en què s’han adjudicat les obres de construcció del pavelló dels Merinals.