La rehabilitació del castell de Can Feu començarà per la teulada

L’Ajuntament de Sabadell preveu començar a rehabilitar la teulada i part de l’estructura del castell de Can Feu aquest any. Així ho ha anunciat el regidor Eloi Cortés en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. Les obres es faran per fases i compten amb un pressupost total de gairebé 2,2 milions d’euros.

El ritme de les actuacions el marca la urgència amb què s’han de fer si es vol conservar aquest patrimoni de Sabadell, protegit en el catàleg de protecció dels elements patrimonials destacats de la ciutat. En la primera fase que es vol abordar aquest any es preveu destinar 450.000 euros per fer les reparacions més urgents i necessàries per preservar el castell, unes obres que s’allargarien entre un any i un any i mig segons fonts municipals.

D’aquesta primera part de la inversió sí que hi ha calendari -es preveu començar a executar aquest 2023-, però no, de moment, de la resta. Si es compleix la previsió que fa mesos que manté el Govern, la teulada podria estar rehabilitada el 2024. El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, destaca que “és patrimoni de la ciutat que no l’hem de perdre perquè, en aquests casos, si no s’atura la degradació, d’aquí a uns anys pot ser pitjor la situació”. Està previst que l’Ajuntament es reuneixi amb l’Associació Cultural Can Feu per explicar-los directament les novetats, ja que l’associació és la principal part que reclama la recuperació del castell.

Quines obres es faran?

Es preveu reparar les teulades i sostres, bigues i llates de fusta, perfils metàl·lics i seccions de maó. També es faran reparacions en els sistemes d’evacuació d’aigües pluvials dels terrats i cobertes. Alhora, es preveu reconstruir les xemeneies, els ràfecs de cobertes, coronaments de façanes i les baranes de les terrasses, en part destruïdes actualment. Per últim, s’enderrocarà un cobert situat a la vora sud-est de la finca, perquè es troba en estat ruïnós.