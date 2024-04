Els suports de la Bosser tenen els dies comptats

Superat el primer mes d’obres, la retirada dels estabilitzadors i blocs de formigó de la fàbrica Bosser, al carrer d’Alemanya, (Centre), avancen “a bon ritme”, segons fonts de l’Ajuntament de Sabadell, que mantenen la previsió de tenir-ho tot enllestit el mes de juliol.

Finalment, després d’iniciar el procés per fer-ho de forma subsidiària el consistori, assumeix les obres la propietat de la fàbrica, de la família Bosser, amb un pressupost aproximat de 500.000 euros. De moment, els treballs no estan causant molèsties als veïns i es fan portes endins.

El portaveu de la Plataforma Afectats Bosser (PAB), que aglutina veïns de la zona, Joan R. Carpio, explica que “van fent. Des de fora veiem poca cosa, però sabem que a dintre hi ha moviment, una bastida i estan lligant la façana”. Això és el que s’està fent ara, la primera fase de l’obra, que consisteix a muntar un sistema que permeti continuar preservant la façana, que està protegida, però a partir d’ara s’assegurarà des de l’interior de la finca i no ocupant part de l’espai públic, com en la darrera dècada. Carpio afegeix que les obres “no generen molèsties, ni talls de trànsit ni pols”.

Què passarà a partir d’ara?

Des de l’inici de les obres s’han fet dos forjats de formigó “necessaris per suportar les façanes i tota una estructura metàl·lica de subjecció de la façana per l’interior”, indiquen fonts municipals. Un cop lligada la façana es passarà a treballar a l’exterior, que serà la part més visible de l’obra i la que conduirà a complir l’objectiu de recuperar el carrer i la vorera tal com estava abans. Després de Sant Jordi, amb la data encara per decidir, es tallarà el tram del carrer d’Alemanya entre Ferran Casablancas i Sant Pau per poder començar a desmuntar les estructures exteriors i, després, les sis bases de formigó.

Al carrer d’Alemanya, els blocs de formigó es desmuntaran amb un martell hidràulic, la qual cosa generarà soroll i pols. En aquest cas s’ha acceptat fer-ho així perquè el tram del carrer és més ample i els habitatges no queden tan a prop com al carrer de Ferran Casablancas. Allà sí que es farà amb un altre sistema, de tall làser, precisament per evitar aquestes molèsties. Aquest va ser un dels punts d’estira-i-arronsa entre l’Ajuntament i la propietat, ja que els primers ho volien tot tallat a làser, però era més car, i finalment es va consensuar aquesta proposta que, com tota l’obra, es fa amb la supervisió de tècnics municipals. Aquesta mateixa setmana hi ha hagut visita d’obres. Quan acabi la retirada dels estabilitzadors de les dues façanes i les tanques perimetrals, es procedirà a refer les voreres afectades. D’aquesta manera, un cop retirades les bases de formigó, també es recuperaran les places d’aparcament que ara ocupen.

Punt final després de nou anys

La retirada dels estabilitzadors i la recuperació de les voreres dels carrers d’Alemanya i Ferran Casablancas posaran punt final a unes estructures que hauran estat a l’espai públic més de nou anys, pràcticament una dècada. Es van instal·lar el 2014, just un any després de començar les obres ara abandonades per fer-hi pisos, i que van quedar aturades el 2018.

El primer trimestre ja es van retirar les dues grues que hi havia i que estaven inoperatives, i ara s’espera culminar l’operació amb l’eliminació dels estabilitzadors.