Comença la retirada de les grues de l’antiga fàbrica Bosser de Sabadell

La retirada de les grues de l’antiga fàbrica Bosser ha començat aquest dimecres. L’Ajuntament i la propietat van acordar fa uns mesos tirar endavant diverses accions per garantir la seguretat dels vianants i millorar la imatge del carrer d’Alemanya, al Centre, sempre conservant la façana perquè està protegida.

En total hi ha dues grues que s’han de treure i aquest dimecres s’ha començat per la que està tocant al carrer de Ferran Casablancas. Per fer-ho s’ha hagut de tallar el trànsit del carrer d’Alemanya entre Portugal i Sant Pau perquè es treballa amb maquinària de grans dimensions.

L’acord entre el consistori i els propietaris de l’antiga fàbrica passa per retirar aquestes dues grues així com les tanques que envolten el perímetre de l’edifici. Alhora, els estabilitzadors de l’exterior s’hauran de passar a l’interior perquè es pugui continuar mantenint la façana.

D’aquesta manera, segons la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, “es pretén que la via pública tingui sentit i treure-hi tot el que hi ha perquè ara mateix és una problemàtica”. A la degradació de l’edifici cal sumar-hi els problemes de visibilitat que comporten les tanques a la cruïlla –alhora, focus de brutícia–, així com la reducció de la vorera i d’aparcament que provoquen les tanques i els estabilitzadors a peu de carrer.