Carlos Rosende en la renovació de Javi Morcillo: “Soc optimista sobre el cas d’Astals”

El jove Javi Morcillo (18) s’ha convertit en el protagonista de la jornada del Centre d’Esports juntament amb el director esportiu, Carlos Rosende. Es tractava de la presentació de l’acord de renovació, fins a l’any 2027, del migcampista encara juvenil. La sala de premsa Miguel Quereda s’ha omplert amb la representació del Futbol base arlequinat, amb el seu director general Alberto Pobre al capdavant, i la família del futbolista, que no s’ha volgut perdre l’acte.

Rosende ha volgut deixar clar que les renovacions de Pau Fernández, fa uns dies, i ara Javi Morcillo, és el camí que ha de prendre el club. “El Sabadell ha d’invertir en talent jove i això és el que estem fent d’ençà de la nostra arribada. El Javi és un bon exemple. Des del primer dia que el vam veure entrenar amb el primer equip vam tenir-ho clar. Va ser com una fletxada. Ha caigut dret. Per la seva maduresa, qualitat i les seves ganes de treballar i continuar millorant. Ara ha fet un pas important i només espero que sigui l’inici d’una carrera professional de molts anys. Ell i altres jugadors joves del planter són el present i el futur del Centre d’Esports i tot això també s’ha d’agrair a la gran tasca que s’està fent en les categories inferiors a Olímpia”.

Va arribar al Sabadell en categoria cadet, després d’una etapa al CE Mercantil, i tres anys després pot dir que ha debutat en el primer equip, en el duel Osasuna Promesas-Sabadell de fa dues jornades. “La decisió de renovar estava presa abans del debut, tenia molt clar que el Sabadell era el meu lloc. Estic molt content i vull agrair-ho a tota la gent del Futbol base, els meus companys del juvenil i la meva família. És una alegria immensa viure aquest moment”, va explicar amb certa emoció.

Els consells de Carles Salvador

Tot i la seva joventut, es mou tant bé al camp com davant dels mitjans, demostrant tenir les idees molt clares. “Vaig viure el meu debut a Pamplona amb molta naturalitat, vaig estar tranquil, centrat en el que havia de fer. Aquesta categoria no és el juvenil i aquí tothom té al cap guanyar i guanyar. La meva trajectòria depèn de com evolucioni. Sé que haig de treballar al màxim cada dia per tenir oportunitats. Aquesta és la clau de tot. Pas a pas”.

Manté, lògicament, una excel·lent relació amb els més joves de la plantilla, però ha explicat una curiosa anècdota del seu primer desplaçament a Fuenlabrada. “A la taula, per sopar, vaig estar amb Ortolá, Sergi Maestre i Carles Salvador i va ser una experiència espectacular. Crec que he après més escoltant al Carles que en deu anys jugant a futbol. Els veterans m’ajuden molt i em donen consells constantment”.

Pels qui no el coneixen gaire, el mateix Javi Morcillo es defineix com un migcampista “físic, amb personalitat amb la pilota i arribada a l’àrea. Encara he de millorar en molts altres aspectes. Per exemple em moc massa per impulsos o sensacions, haig de saber guardar millor la meva posició. Això sempre m’ho diu el míster. Referents? De l’elit m’agraden molt Declan Rice (Arsenal) i Jude Bellingham (Real Madrid)”.

Perdut Sander; optimisme amb Astals

El director esportiu, Carlos Rosende, s’ha referit a altres aspectes relacionats amb la planificació de la plantilla, condicionada, això sí, a la permanència a Primera Federació. A les últimes hores gairebé s’ha donat per fet el fitxatge de Sander Ballero pel Real Betis. Rosende no ha volgut citar el seu nom, però ha donat a entendre clarament que la seva marxa és irreversible. “Ara no és el moment d’entrar a valorar, però hi ha casos concrets difícils de gestionar. Tenim una sèrie de futbolistes molt exposats en el mercat de Primera Federació i a vegades resulta difícil retenir-los. Jugadors com Sander són molt atractius per a qualsevol planter i és complicat competir”.

Precisament per això, entén que s’han de crear mecanismes i clàusules “perquè el Sabadell pugui treure un rèdit econòmic en cas que alguns jugadors marxin i reinvertir els diners a Olímpia. Potser s’hauria d’haver fet abans, però ara hem de mirar endavant i amb la renovació de Pau o Javi ja s’ha fet un pas important”.

El nom de David Astals no podia faltar. Ara mateix és la gran incògnita. Continuarà la pròxima temporada d’arlequinat? “Jo soc optimista per naturalesa i penso que Astals és molt del Sabadell i vol estar en el Centre d’Esports. El club farà un esforç perquè ell se senti valorat. No sé què passarà a final de temporada i potser m’haig d’empassar aquest optimisme, ja veurem. Ara, però, el més important és centrar-nos en el partit de Salamanca”.

Rosende admet que “la permanència és fonamental per consolidar el club i tirar endavant un projecte esportiu ambiciós. La nostra idea, com la del Pau (Morilla–Giner), l’Adam (Rothstein) o el Bruno (Batlle), passa per fer un equip molt competitiu la pròxima temporada aprofitant l’estabilitat de l’entitat. Podria ser l’inici d’una gran etapa”.

Està convençut que s’assolirà l’objectiu en aquestes últimes cinc jornades. “El grau d’implicació dels jugadors és absolut, ningú es deixa res. Depenem de nosaltres i també tenim un gran suport emocional de l’afició, la qual cosa és molt important”. D’altra banda, Óscar Cano sembla que podrà disposar de nou de dues peces que considera vitals davant Unionistas: Carles Salvador i Sergi Maestre.