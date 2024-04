Sander Ballero, a prop del Real Betis

Sander Ballero podria haver jugat ja els seus últims minuts com a jugador del CE Sabadell. El jove migcampista posaria rumb a Sevilla per a jugar al Real Betis, segons ha avançat El Desmarque. D’aquesta manera, el vallesà faria el mateix camí que Sergi Altimira (tot i que el de Cardedeu va passar breument pel Getafe entremig) el passat estiu i vestiria la samarreta dels d’Heliòpolis la pròxima temporada.

Ballero, format al futbol base del Centre d’Esports des d’infantil, va debutar amb el primer equip arlequinat a la darrera jornada de la temporada passada, encara en edat juvenil. Aquest any va fer-se amb un lloc a l’onze amb Gerard Bofill a la banqueta i fins i tot va anotar un gol a l’estadi Johan Cruyff. Amb Óscar Cano també va començar com a titular, però una lesió al menisc el va obligar a passar per quiròfan el passat mes de febrer perdent-se la resta de la temporada.

El migcampista, que acaba contracte aquest estiu, arribaria al Real Betis com a agent lliure per jugar, en principi, amb el filial andalús que es troba lluitant per pujar a Primera Federación. Als seus 19 anys, Sander es trobarà amb dos exarlequinats més a terres andaluses: el mencionat Altimira i Chadi Riad, que va jugar un any al juvenil sabadellenc.