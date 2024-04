Sabadell i Barcelona volen treballar plegats. L’alcaldessa, Marta Farrés, s’ha reunit aquest dimecres amb l’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, en la primera visita institucional d’un batlle barceloní en dues dècades. L’objectiu de la trobada és començar a treballar en una estratègia conjunta sobre problemes que afecten les dues ciutats i tota la Gran Barcelona: els preus i l’accés a l’habitatge, la contaminació ambiental i les zones de baixes emissions (ZBE), la falta de transport ferroviari i falta d’empreses, especialment industrials.

“Si no afrontem els reptes conjuntament, seran més difícils de resoldre”, ha constatat Collboni, que ha ofert “el nom de la ciutat de Barcelona perquè Sabadell se’n beneficiï” per a la captació d’inversions i esdeveniments i per qüestions delicades com la falta d’oferta d’habitatge protegit de lloguer, “la principal font de desigualtats” amb què es troben les dues ciutats, ha afirmat l’alcalde de Barcelona abans de la reunió en la recepció a la sala de plens.

L’alcaldessa Farrés ha refermat la voluntat de col·laboració entre els dos ajuntaments. “Si a Barcelona li va bé, a Sabadell li va bé“, ha exposat tot defensant, en la seva línia habitual, que “les ciutats no anem enlloc soles” i que cal arribar a acords amb altres municipis. Traient una mica de ferro a la institucionalitat de la reunió, ha assegurat que Barcelona és “el barri marítim de Sabadell”.

Bromes a part, les realitats de Sabadell i de Barcelona estan entrelligades. El preu mitjà del lloguer s’ha disparat a la capital catalana en l’últim any (+12,5%, segons el portal immobiliari Idealista), un fenomen que s’estén pels municipis de l’AMB, com Badalona (+12,7%) i l’Hospitalet de Llobregat (+12,5%), però també a Sabadell (+6,9%).

Pel que fa al transport públic, la xarxa d’FGC està prop del límit de la seva capacitat i fa anys que s’espera executar un segon túnel ferroviari de la ciutat a Barcelona, sigui per Horta o per Vallvidrera. La línia R4 de Rodalies, que connecta les dues ciutats, és que té més incidència de la xarxa ferroviària de l’Estat a Catalunya.

Collboni i la “Regió”

En el seu discurs, Collboni ha recuperat la Regió Metropolitana de Barcelona, un concepte territorials que encabiria les cinc comarques de l’entorn de la capital, entre les quals hi ha el Vallès. “Hi ha d’haver polítiques compartides per als 5,3 milions de persones“, ha defensat i, en aquest sentit, ha assegurat vol actuar com a “alcalde de la capital de Catalunya”. Aquesta estructura de país ja es va plantejar en temps de Maragall i mai s’ha aterrat per les diferències entre partits i territoris.

Primera visita d’un alcalde de Barcelona des de 2002

Collboni és el primer alcalde a fer una visita a Sabadell des de la trobada entre Manuel Bustos i Joan Clos l’any 2002. En la reunió, en què també va assistir l’aleshores alcalde de Castellar del Vallès, Lluís Maria Corominas, van acordar elaborar un estudi de viabilitat per treure el Zoo de Barcelona i portar-lo al Torrent dels Colobrers, entre Sabadell i Castellar, una idea que mai es va acabar de dur a terme.

La visita de Collboni s’afegeix a una llarga llista de visites institucionals en els últims anys. Marta Farrés s’ha reunit tant l’exvicepresidenta del Govern de l’Estat Nadia Calviño com l’exministra de Transports Raquel Sánchez. Des de 2022, també han visitat l’Ajuntament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i vuit consellers del Govern català.