Banc Sabadell guanya 308 milions d’euros, un 50% més respecte del 2023

El Banc Sabadell ha guanyat 308 milions d’euros durant el primer trimestre de l’any, un 50,4% més que en el mateix període de l’any passat, segons els resultats publicats aquest dijous a la CNMV.

L’entitat ha incrementat en un 11,9% el marge d’interessos, fins als 1.231 milions d’euros, i amb unes comissions de 340 milions (-3,1%) ha situat els ingressos del negoci bancari en els 1.571 milions d’euros, un 8,3% més que fa un any, i un 1,3% més que en el trimestre anterior. El Sabadell ha pagat 192 milions de l’impost extraordinari a la banca, i ha tancat el trimestre amb uns costos totals de 751 milions, un 2,9% més. El marge recurrent ha pujat un 13,8% fins als 820 milions, amb una ràtio d’eficiència del 47,6% (+3,8 punts).

Coincidint amb la publicació dels resultats, el Sabadell ha iniciat aquest dijous la recompra d’accions per un valor màxim de 340 milions d’euros. L’objectiu és amortitzar un 4% del capital social del banc de forma paulatina, per aconseguir un augment del 4% en el benefici per acció. El Sabadell destaca que l’augment dels beneficis es deu al “dinamisme” de l’activitat comercial i la “millora de la qualitat dels actius”, que han permès elevar el marge d’interessos i reduir les provisions. En aquest últim aspecte, el Sabadell ha reduït en un 11,6% les provisions i deterioraments, fins als 208 milions, principalment per la caiguda d’un 8,5% en les dotacions a provisions de crèdit per la millora de la qualitat de risc de l’entitat.

Segons ha informat el Banc Sabadell, la seva filial britànica, TSB, ha obtingut entre gener i març uns beneficis individuals de 38 milions de lliures, un 30,7% menys que fa un any, el que suposa una contribució positiva d’uns 46 milions d’euros en els resultats del grup. Sense comptar el banc britànic, el Sabadell hauria obtingut un benefici de 263 milions d’euros.