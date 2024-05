Noves oportunitats a l’Eix Macià

Durant molts anys, el Passeig ha centrat totes les mirades. Des que hi van instal·lar el mercat provisional fins al perllongament dels FGC, per la seva ubicació com a punt neuràlgic, ha estat el centre del debat polític durant molts (massa) anys. Mentrestant, altres llocs igualment importants per Sabadell no han tingut l’atenció que mereixien, i un d’aquests espais és l’Eix Macià. A l’edició d’avui coneixem la nova fisonomia que tindran les terrasses de l’avinguda de Francesc Macià, que volen donar resposta a un triple objectiu: que les terrasses compleixin amb el seu espai permès, reduir el soroll i disposar d’una imatge unificada. La col·laboració entre l’Ajuntament i els propietaris privats dels establiments, més els veïns, ha estat clau per definir el projecte amb el màxim consens possible, i desitgem que això sigui un presagi perquè els resultats de la iniciativa siguin satisfactoris per a tothom. Alhora, l’Eix Macià també ha sigut una bona notícia aquesta setmana perquè hem conegut el projecte d’espai comercial del renovat Llac Center. Mercadona, Sanitas, Burger King i altres marques de primer ordre s’instal·laran a l’edifici a partir de l’any que ve, cosa que, juntament amb la residència d’estudiants de la part superior, atraurà nou públic i moviment comercial que també ha d’ajudar a revitalitzar aquesta zona de la ciutat. I, tot això, sense oblidar les petites intervencions urbanístiques que ha anat fent l’Ajuntament per millorar la zona. Ara bé, encara queden qüestions pendents molt demandades pels veïns com asfaltar l’aparcament de sorra de l’Eix Macià per reduir la pols que generen els vehicles o bé, i això és cosa de la Generalitat, que comencin les obres de millora dels Jutjats.