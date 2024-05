Ramon Serravinyals i les opcions de permanència del Sabadell: “El 94% inicial té lletra petita i es pot reduir l’última jornada”

La calculadora traurà fum aquest dissabte a la Nova Creu Alta. El Sabadell començarà la jornada en zona de descens i podria acabar-la més a prop de la permanència… o virtualment descendit. Seran 90 minuts i escaig d’emocions fortes.

El soci del Centre d’Esports, amb records del club des del 1971, Ramon Serravinyals, economista i expert en estadística esportiva, ha estat col·laborador habitual del Diari de Sabadell en diferents finals de temporada d’aquest estil, per calcular quines possibilitats té l’equip, en aquest cas per evitar el cataclisme del descens a la quarta categoria del futbol estatal.

En una primera estimació va parlar de gairebé un 94% d’opcions de permanència si guanyava els dos partits. Una previsió que sembla optimista… Ara mateix, és així perquè cal tenir en compte fins a cinc hipòtesis dels rivals directes. D’un total de 59.049 combinacions, només en 3.600 no succeïx cap dels cinc supòsits favorables (un 6%). De totes, maneres és una previsió amb lletra petita. Encara que el Sabadell guanyi al Ponferradina, es poden esvair algunes d’aquestes hipòtesis i el percentatge abans de jugar a Lugo baixaria. No es pot dir exactament perquè dependria de la resta de resultats. Podria estar en una forquilla entre el 40 i 60%, ja veurem.

Mirant cap a fora, és el Real Unión-Fuenlabrada el partit que més pot influir? Si el Sabadell hagués puntuat a Tarazona, segurament estaríem parlant més del Sestao-Tarazona, però veient l’actual panorama penso que haurem de mirar més cap al duel de l’Stadium Gal entre dos rivals directes. La derrota del Real Unión donaria la millor opció al Sabadell en cas de victòria contra el Ponferradina: dependria d’ell mateix a l’última jornada a l’Anxo Carro de Lugo.

En canvi, si perd el Fuenlabrada, gairebé interessaria que el Cornellà entrés en la lluita perquè és l’últim visitant de l’equip madrileny i podria beneficiar el Sabadell. Fins i tot forçar algun triple empat… És una possibilitat. El Cornellà sempre ha estat un equip molt guerrer i s’ha salvat moltes vegades ‘in-extremis’, com l’any passat a Sòria. De totes maneres, si parléssim d’un possible triple empat a 41 punts, que afavoriria al Sabadell, també s’hauria de comptar amb els resultats del Teruel.

El que sembla segur és que serà la permanència més barata de la curta història de la Primera Federació. Normalment, s’havien de fer 45 o 46 punts. Salvar-se amb 44 ja significaria un repte estadístic i amb menys punts, gairebé un miracle.

Veu algun paral·lelisme amb la salvació d’Olot el 2019? Llavors el Sabadell sempre va dependre d’ell mateix i tenia unes circumstàncies molt favorables a l’última jornada. Va fer els deures a casa contra el Lleida, Castellón i Ejea.

També cal contemplar el possible descens virtual en cas de derrota. Com ho encaixaria? Ja ho vam viure en la temporada 05/06 i caldria repetir la fórmula: fer un projecte sòlid i un full de ruta clar per tornar a pujar l’any següent, com va passar llavors amb Soteras de president i Ramón Moya a la banqueta.

De moment, cal arribar a Lugo amb vida. Què li diu el cor arlequinat? Només demano als jugadors que recuperin l’espurna que tenien fa unes jornades i facin el que s’ha de fer: guanyar. Després, veurem el nou escenari.

LES COMBINACIONS MATEMÀTIQUES

Ara mateix, són el ferro calent on s’agafa el Sabadell. Amb més de 59.000 combinacions possibles, se salva gairebé en 55.400 si és capaç de sumar els sis punts davant Ponferradina i Lugo. El problema és que no depèn del tot d’ell mateix i sempre haurà de mirar a altres escenaris.

Els duels Sestao-Tarazona i, sobretot, Real Unión-Fuenlabrada poden marcar el futur del conjunt arlequinat. Necessita alguna ensopegada dels rivals directes per arribar viu a l’Anxo Carro en una última jornada que pot decidir-se a Galícia entre el Lugo-Sabadell i el Deportivo-Real Unión. Abans, però, caldrà veure com queda la classificació.

Les hipòtesis dels rivals directes que poden afavorir:

1 – Sestao River

Que no sumi més de dos punts. Average particular igualat i general perdut.

2 – Osasuna Pr.

Que no sumi més d’un punt. Average particular perdut.

3 – Fuenlabrada

Que no sumi més de dos punts. Average particular igualat i general perdut.

4 – Real Unión

Que no sumi més de tres punts. Average particular igualat i general perdut.

5 – Tarazona

Que no sumi cap punt més. Average particular igualat i general perdut.

Depèn d’ell mateix l’última jornada:

Si: el Sabadell guanya i Real Unión perd; o Fuenlabrada i Sestao perden.

Pot baixar virtualment:

Si: el Sabadell perd i R. Unión guanya, Sestao no perd i Cornellà no guanya; R. Unión empata i Cornellà no guanya

Amb l’empat:

Sempre tindria opcions, però molt reduïdes