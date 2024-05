El Jug Adriatic no dona cap opció a l’Astralpool CN Sabadell

La segona Euro Cup de la secció masculina de l’Astralpool Club Natació Sabadell haurà d’esperar, com a mínim, un any més. El VK Jug Adriatic croat no ha donat cap opció al conjunt de Quim Colet (7-11), que aquest dissabte (17.45 h) buscarà aconseguir la tercera posició en aquesta ‘final four’ de Rijeka, a Croàcia.

El sorprenent ‘pressing‘ inicial dels croats ja ha estat un indicador que els de Vjekoslav Kobescak ho posarien molt complicat als sabadellencs o més ben dit, impossible, tal com s’ha acabat veient amb el pas dels minuts: l’Astralpool, en el primer període, només ha pogut finalitzar amb un llançament en quatre atacs, dels quals, en dos d’ells, ha aconseguit veure porteria, gràcies a les dianes d’Òscar Asensio, aprofitant l’home de més, i Blai Mallarach, a l’últim sospir, per mantenir en vida un Astralpool que veia com Marko Zuvela –un dels màxims golejadors de les semifinals amb quatre gols– liderava l’equip en atac (2-3).

Les sensacions en atac no han estat les més bones: els Barroso, Averka, Valera i Vidovic els hi ha costat massa poder intimidar la porteria de Toni Popadic, mentre en defensa, Edu Lorrio, amb més d’una desena d’aturades en el partit, ha permès que el Club arribés a l’equador de les semifinals, encara amb una mínim a opció de remuntada, tot i les dianes de Franko Lazic i l’omnipresent Marko Zuvela, un malson per als de Quim Colet.

Les superioritats numèriques sabadellenques no han aportat aquella glopada d’aire fresc que ha necessitat l’equip (4/13), mentre a l’altre costat de la Zdravko Ciro Kovacic, Franko Lazic mantenia el duel personal amb Zuvela per veure qui dels dos es convertia en màxim golejador, i el sabadellenc Sergi Cabanas s’apuntava a la festa croata fent el 5 a 9. En el darrer període, i amb 6 a 9, la fortuna ha donat l’esquena a l’Astralpool, que ha vist com el xut de penal d’Alberto Barroso la fregava Popadic i s’acabava estavellant al pal. Del possible 7 a 9 s’ha acabat passant al 6 a 11. Un final amb massa càstig per a un equip que tot i lluitar-ho ha acabat claudicant davant un Jug molt superior.