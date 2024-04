Has deixat de fumar recentment? Explica’ns com ho has viscut

El govern espanyol espera que bona part de les mesures que inclou el nou pla antitabac impulsat per la ministra de Sanitat, Mónica García, estigui en marxa abans que acabi el 2024. La modificació de la llei haurà d’impulsar la prohibició de fumar a les terrasses, una qüestió que, segons la doctora Amalia Moreno, pneumòloga al Taulí, “serà beneficiosa sobretot de cara a la gent que vol deixar de fumar perquè li posa més difícil les coses”.

La mesura ha de servir perquè més fumadors deixin d’encendre’s definitivament la cigarreta, en un entorn sense fums. Davant d’aquest escenari, volem conèixer testimonis de sabadellencs que han fet el pas recentment de deixar el tabac. Com ho heu viscut? Quina és la fase més complexa? Quant fa que no caieu a la temptació? Contacteu amb nosaltres pels canals habituals per explicar-nos la vostra experiència, amb un missatge a l’Instagram, un whatsapp al 682 146 542 o amb un correu electrònic a [email protected].