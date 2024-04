“Prohibir fumar a les terrasses serà beneficiós per a qui vol deixar el tabac”

La modificació de la llei del tabac per prohibir fumar a les terrasses “serà beneficiosa sobretot de cara a la gent que vol deixar de fumar perquè li posa més difícil les coses”. La doctora Amalia Moreno, pneumòloga a l’Hospital Parc Taulí, veu amb bons ulls la iniciativa i recorda que “vuit de cada deu fumadors acabaran patint malalties derivades al llarg de la seva vida”. Moreno detalla que “la millora serà més aviat perquè el tabac deixi de molestar o irritar els comensals”, ja que “fumar a l’aire lliure no arriba a tenir un efecte nociu evident en les persones del voltant, més enllà de la molèstia”.

La modificació de la llei podria propiciar que algunes persones fumadores es plantegessin deixar-ho, o bé, que algunes persones directament no agafessin l’hàbit. “Notem que la gent adulta fuma menys, però, en canvi, hi ha un increment molt evident de l’augment entre els joves”, admet la doctora, que afegeix que “la dosi acumulada ens diu que encara que faci temps que no fumem encara paguem els paquets que havíem fumat”.

Fa uns dies es va celebrar una reunió del Consell Interterritorial de Salut, òrgan que reuneix el Ministeri i les conselleries de Salut de les comunitats autònomes per donar llum verda al nou Pla Integral contra el Tabaquisme 2024-2027, en el qual s’inclou, entre altres coses, aquesta modificació a les terrasses.