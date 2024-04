L’hostaleria de Sabadell, a l’espera de la futura llei antitabac: “Tenim molts dubtes”

Hostalers de Sabadell veuen amb certa preocupació la modificació de la llei del tabac per prohibir fumar a les terrasses, una mesura que es preveia que es fes efectiva el 2024 a Catalunya. La proposta, encara sense definir, no acaba de quallar entre el sector de l’hostaleria, que viu amb cert recel l’adeu al tabac a les seves terrasses. No només per la possible afectació sobre el consum als seus establiments –tot i que la ministra de Sanitat, Mónica García, descarta que la mesura pugui tenir impacte econòmic en l’hostaleria–, sinó per la feina extra que suposarà pels professionals.

“Com controlarem que tothom ho faci bé? A quina distància de la terrassa podran fumar?”, pregunta la Loli, hostalera del barri de Ca n’Oriac. Són preguntes, però, que encara estan a l’aire i s’hauran de concretar en el disseny de la proposta. “Hi ha gent que seu a les nostres terrasses a fer la cigarreta. Si es prohibeix, probablement es reduirà el temps d’estada i, per tant, el consum”, apunta Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. De fet, segons una enquesta en línia que va elaborar el Diari, vuit de cada deu propietaris de bars i restaurants amb terrassa contemplen que la mesura els pot afectar econòmicament. “No té gaire sentit, els clients s’hauran d’aixecar uns metres més enllà per fumar, però no deixaran de fer-ho”, considera la Maite, des d’un bar dels Merinals.

I és que fa uns dies es va celebrar una reunió del Consell Interterritorial de Salut, òrgan que reuneix el Ministeri i les conselleries de Salut de les comunitats autònomes per donar llum verda al nou Pla Integral contra el Tabaquisme 2024-2027. La iniciativa busca ampliar els espais sense fum per a protegir els fumadors passius.

Així i tot, des del Gremi no volen “posar bastons a les rodes” a la mesura, tot i que demanen “sigui esglaonada” en el temps. “Tenim molts dubtes i cap certesa, tot ha de quedar escrit i detallat”, exposa Roca, que lamenta que “no han consultat al sector”. Veu especialment conflictiu saber com es delimitarà l’espai d’actuació. Compten amb el precedent, però, de la prohibició de fumar als interiors dels establiments, una mesura que es va aprovar el 2011 i no va fer trontollar el sector: “Al final, ens hi acabarem adaptant”, diu Roca.