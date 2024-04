El CN Sabadell reestructura el deute i “transforma el patrimoni” per “garantir la viabilitat dels pròxims vint anys”

Els socis compromissaris del Club Natació Sabadell van donar llum verda a l’ampliació en el temps per retornar els préstecs sindicats i a la venda de l’immoble, propietat de l’entitat centenària al barri de Can Feu, per poder fer front a les inversions que tenen previstes per als pròxims tres anys als centres Gran Via i Can Llong, durant l’Assemblea Extraordinària celebrada aquest dimecres a Fira Sabadell.

La crisi sanitària, l’encariment dels costos energètics i l’augment dels tipus d’interès, que segons va apuntar el president Claudi Martí van suposar per al Club “deixar d’ingressar deu milions d’euros en els darrers quatre anys i un milió d’euros addicionals en interessos”, condicionant el present i el futur dels pròxims anys del Club, va obligar a l’entitat sabadellenca , a finals del desembre passat, a tancar una operació financera amb dues entitats financeres per refinançar el deute pendent: “Teníem uns venciments molt forts, i aquest any havíem de pagar prop de tres milions d’euros. A l’exercici 36/37 ens quedava una quota que passava dels set milions d’euros, sumant capital i interessos”, va detallar el vicepresident econòmic Jordi Guarch.

Ara, amb més del 90% del suport dels socis compromissaris presents, el Club prorroga del 2037 al 2043 el retorn dels tres crèdits pendents arran de la construcció del centre Can Llong, ara amb un deute de 19,3 milions d’euros –exercici 22/23 era de 24 milions d’euros–. Amb aquest refinançament, s’acomoda la generació de recursos del club, amb les exigències de devolució dels deutes fins al seu venciment, no obstant, com a conseqüència de la concentració, els propers anys, de la devolució dels deutes derivats dels efectes de la pandèmia, fins a l’any 2029 les inversions ordinàries anuals executades amb recursos propis –Capex–,no podran superar els 400.000 euros. L’import d’inversió podrà ser superior sempre i quan les inversions es duguin a terme amb el suport financer d’un tercer que les exploti, o bé amb finançament addicional, prèvia autorització de les entitats financeres. Alhora, per a les seccions esportives no es podrà invertir més del 8,25% del total d’ingressos d’explotació –en el darrer exercici va ser del 6,77%, uns 730.000 euros–. “Si reduïm la inversió a les seccions, ens convertim en una empresa de serveis. La nostra finalitat és molt clara, que és la de promocionar l’esport, i això requereix una inversió, però dona estabilitat”, va defensar Martí, mentre va aprofitar per recordar que malgrat l’escenari, en els darrers tres anys el Club ha invertit sis milions d’euros.

Un milió i mig en els pròxims tres anys

La necessitat de fer una sèrie d’inversions als centres Can Llong i Montcada –s’estima una inversió de més d’un milió i mig en els pròxims tres anys–, amb un Capex limitat a 400.000 euros i sense l’opció, segons el pla de viabilitat, de generar un excedent de cash-flow, els socis compromisaris van donar el vistiplau a la venda d’un habitatge, propietat del Club des de finals de la dècada dels setanta, dedicat a l’allotjament d’esportistes i entrenadors de l’entitat. “Iniciarem un procés de subhasta, amb un preu de sortida de 270.000 euros. Transformant el patrimoni que tenim aconseguim el capital per fer les primeres quatre inversions a Can Llong”, va explicar Martí.

Sense aquest habitatge, el Club va avançar que ha arribat en un “principi d’acord” amb la futura residència d’estudiants del Llac Center per ubicar-hi els esportistes que fins ara residien al barri de Can Feu. Amb aquesta venda, el Club iniciarà una sèrie de reformes a Can Llong amb l’objectiu d’ampliar l’oferta i que aquesta es tradueixi en un augment de 300 socis, a finals d’any.