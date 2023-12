El CNS torna als números verds, tres anys després

El Club Natació Sabadell aconsegueix treure el cap fora de l’aigua, tres anys després. L’entitat encapçalada per Claudi Martí ha tancat el primer exercici en nombres positius (11.528 €) després d’encadenar tres exercicis amb pèrdues –arribant-ne a acumular més d’un milió: 269.868 euros (19/20), 585.923 euros (20/21) i 297.347 euros (21/22)–, derivades dels efectes de la Covid-19, l’augment dels costos energètics i els tipus d’interès: “La gestió econòmica ha estat el gran cavall de batalla durant els darrers anys per assegurar la viabilitat del Club en les pròximes dècades, i aquest any ha estat determinant”, va assegurar Martí, durant l’Assemblea general ordinària, celebrada aquest passat dijous al vespre a Fira Sabadell, davant un centenar de socis compromissaris.

En aquesta línia, i més enllà de poder tancar l’exercici en positiu, Martí va anunciar que el Club Natació Sabadell ha arribat a un acord amb una entitat financera per poder reestructurar el deute pendent, passant dels 25.177.277 euros als 19.000.000, ampliant el termini de devolució del deute, aconseguint reduir el cost financer en un 30%, aproximadament. Amb la inflació i els consegüents tipus d’interessos disparats, el CN Sabadell havia vist com el deute havia passat dels 23.825.121 € (2021/2022), als 25.177.277 euros.

“Estem negociant el canvi de tipus d’interès. El venciment era l’any 2037, i sense aquesta reestructuració el club havia de fer front, per exemple, a un bullet de 7 milions d’euros. Ara pagarem menys capital i menys interessos en més anys”, va detallar el vicepresident econòmic de l’entitat, Jordi Guarch.

Aquesta reestructuració, però, obligarà a estrènyer-se el cinturó al Club en els pròxims anys, limitant les inversions en les millores de les instal·lacions, tal com va detallar Guarch, en assegurar que “l’economia del club és la que és, i les inversions hauran de ser més rigoroses. A partir del 2023 es faran les inversions necessàries, perquè el que no volem fer és tornar a tocar la butxaca del soci”. Una massa social, clau per a la viabilitat de l’entitat, que progressivament es va recuperant, ara amb 22.126 socis –lluny, però, de l’objectiu marcat per Martí d’arribar als 23.000 a 31 de desembre–, després de perdre’n fins a 6.000, amb l’esclat de la pandèmia.

Dels -445.497 euros als 11.528 €

El passat 2022, la junta directiva encapçalada per Martí va presentar un pressupost inicial amb unes pèrdues de 445.497 euros per aquest exercici (22/23), però la delicada situació econòmica va obligar a prendre la decisió, el mes de març passat, d’activar una quota extraordinària que ha permès ingressar 530.000 euros extres. Així mateix, la venda de la planta de cogeneració per uns 600.000 euros, expliquen aquest canvi d’escenari en els resultats de l’entitat que han permès tancar l’exercici amb 11.528 euros.

Una tendència que es confia que tingui continuïtat en el pròxim exercici, on el Club va presentar un pressupost inicial de per a l’exercici 23/24 de 2.794.428 €, una xifra que s’explica per a la reestructuració del deute. “Tenim ganes que el nostre vaixell agafi ja la velocitat de creuer, i que malgrat els entrebancs, continuï navegant fins a arribar a bon port”, va cloure el president, Claudi Martí, en una assemblea plàcida, on ambdós punts es van aprovar amb el suport de més del 90% dels presents.