SOS del CN Sabadell: “Necessitem l’esforç econòmic del soci”

Era una opció que estava sobre la taula des del passat desembre, moment en què el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí, va deixar la porta oberta a activar una palanca per fer front a unes pèrdues estimades al mig milió d’euros.

Tres mesos després, i si la massa social dona suport a la decisió de la junta directiva durant l’Assemblea d’aquest dimecres, durant els pròxims sis mesos, els prop de 22.000 socis hauran de pagar una quota extraordinària, la quota energètica, que oscil·larà entre els 2 i els vuit euros mensuals: “Si el soci decidís no aprovar-ho, el Club tindria un risc molt gran de no poder fer front als seus compromisos de pagament, amb problemes greus d’operativitat i funcionalitat. S’ha d’aprovar perquè és el que necessita l’entitat”, afirma, amb rotunditat, el màxim responsable del Club.

Però com s’ha arribat a aquest escenari? La “tempesta perfecta”, segons la titlla Martí, amb la pandèmia, l’augment dels costos energètics i, recentment, dels tipus d’interès, han deixat les caixes del Club sense ingressar set milions d’euros en tres anys i unes despeses extres de 2,5 milions d’euros: “Ha arribat un moment que no podem continuar generant més pèrdues. Tenim compromisos financers i pagaments molts importants, entre els quals, els que impliquen inversió en sostenibilitat energètica, que és l’única que permet reconduir el cost de l’energia”, detalla.

Una mitjana de 26 euros al mes

La quota energètica tindrà una durada de sis mesos, no prorrogable durant aquest 2023, que afectarà a tota la massa social. Segons la usabilitat del soci hi haurà una càrrega financera major o menor. Entre els socis més afectats per aquesta quota, els que hauran de pagar vuit euros mensuals –un total de 48– no arriba als dos-cents socis: “Els ingressos previstos són de mig milió d’euros, el que necessitem, comptant amb un impacte de pèrdua de soci d’entre el 2 i el 3%. Tot i això, comptem acabar l’any amb 23.000 socis, ara que afrontarem la campanya d’estiu perquè la projecció és bona”, assegura Martí. En els casos particulars, de dificultat per fer front a la quota energètica, el Club assegura que s’adaptarà a les circumstàncies de cada afectat.