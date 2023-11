El CN Sabadell guanya més de 500.000 € amb la quota energètica

Va ser una decisió que va crear cert rebombori entre alguns sectors de l’entitat centenària, però mig any i escaig després d’aprovar-se per assemblea, el Club Natació Sabadell ha aconseguit uns ingressos extres de 530.000 euros, que ajudaran a refer l’economia d’una entitat que ha viscut de primera mà la crisi sanitària, l’encariment dels costos energètics i més recentment, la financera, amb els tipus d’interès a l’alça.

Durant sis mesos, tots els socis del Club han hagut de fer front a una quota extra (variable, en funció de la usabilitat del soci), sense que aquest esforç econòmic hagi afectat la massa social de l’entitat: “La resposta ha estat molt bona i l’impacte en la pèrdua de socis només ha estat de l’1,1%. Vull agrair l’esforç del soci, perquè gràcies a aquesta acció ens permetrà complir amb els ingressos que ens mancaven en aquest 2023”, apunta el president, Claudi Martí.

“No haurem de tancar cap piscina”

El pròxim 2 de desembre farà un any que Martí anunciava que tancava l’aixeta i deixava sense escalfar l’aigua de la piscina exterior de Can Llong, ofegat per l’increment del cost dels subministraments, durant prop de quatre mesos.

Un any després, l’escenari actual al carrer dels Montcada es mira amb uns altres ulls, un cop culminat el projecte de sostenibilitat (3,6 milions d’euros) i la frenada en l’encariment dels preus de l’energia –El Club va passar de pagar prop d’un milió d’euros (925.900 €) a l’exercici 2020-21 als més d’1,7 milions d’euros del passat 2022 per l’increment del cost de l’energia–: “Hem crescut amb el nombre de socis, s’ha gastat menys en energia i encara que els costos financers se’ns hagin multiplicat per tres, aquest any no haurem de tancar cap piscina”, celebra, fent referència al deute financer de 20 milions d’euros que arrossega l’entitat.