Els socis del CN Sabadell accepten fer front a una quota extra

Els socis del Club Natació Sabadell –a dia d’avui més de 22.000– que vulguin continuar formant part de l’entitat, hauran de fer front a la quota energètica. Una despesa extra per posar un pedaç a la debilitada economia de la segona entitat esportiva amb més nombre de socis de Catalunya. Aquest dijous al vespre, i després de tres hores d’assamblea, 138 socis compromissaris, d’un total de 168, han donat llum verda a la mesura de la junta directiva encapçalada per Claudi Martí. A l’assamblea s’han viscut moments de tensió, entre els partidaris de la mesura i els detractors. Hi ha assistit el candidat Antonio Ortiz i el precandidat Joan Reixach.

La quota energètica tindrà una durada de sis mesos, no prorrogable durant aquest 2023, que afectarà a tota la massa social. Segons la usabilitat del soci hi haurà una càrrega financera major o menor. Entre els socis més afectats per aquesta quota, els que hauran de pagar vuit euros mensuals –un total de 48– no arriba als dos-cents socis: “Els ingressos previstos són de més de mig milió d’euros 537.522–, comptant amb un impacte de pèrdua de soci d’entre el 2 i el 3%. Tot i això, comptem acabar l’any amb 23.000 socis, ara que afrontarem la campanya d’estiu perquè la projecció és bona”,ha assegurat Martí, tot i algunes reprovacions dels assistents.

Més d’un milió de pèrdues

Davant la importància de la votació per donar llum verda o no a la quota extraordinària, Claudi Martí ha desgranat els comptes de l’entitat des de l’exercici 16/17, en una intervenció d’una hora de durada. Des de l’any 19/20, coincidint amb la pandèmia, el Club Natació Sabadell ha tancat tots els exercicis amb pèrdues, arribant a acumular més d’un milió de pèrdues –270.000 (19/20), 580.000 (20/21) i 297.000 (21/22)–.

Segons el màxim responsable de l’entitat, al càrrec des del 2017, la tempesta perfecta, tal com s’hi ha referit Martí en diverses vegades, amb la pandèmia, l’augment dels costos energètics i, recentment, els tipus d’interès, han buidat la caixa per fer front als prop de dos milions d’euros en la despesa energètica: “Normalment, és on la incidència de la gestió pot ser determinant, però ara ens trobem en una situació on no és subjectiva, dòcil, de la gestió que puguem fer de l’entitat”, ha explicat.

En la mateixa línia, Martí ha continuat desgranant els motius que han dut a la junta directiva a prendre la decisió de posar sobre la taula aquesta despesa extraordinària. L’augment dels costos laborals, de les seccions esportives o el deute financer de 20 milions d’euros que té pendent l’entitat, ara augmentat amb la pujada dels tipus d’interès, han obligat al president a recordar la importància d’aquesta quota: “El tipus d’interès és l’euríbor + dos punts. Enguany pagarem 920.000 euros i l’any vinent 1.200.000 euros”. A més, amb la no venda de cogeneració a Endesa –pendent de la publicació al BOE del règim retributiu específic– s’hi ha d’afegir unes pèrdues per aquest any de 829.000 euros, si bé és cert que l’entitat, tal com ha avançat Martí, està a prop de tancar “una operació financera” per evitar sumar més pèrdues en aquest exercici.