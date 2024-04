El Torrent del Capellà prepara una gran festa major, la que donarà tret d’inici a les festes de barris. Gastronomia popular, concursos, música i folklore, amb un repte conjunt: decorar les façanes, balcons i finestres de tot el barri. Les previsions de pluja no frenarà la festa: des de l’organització, sostenen que si fa mal temps, la majoria d’actes es podrien passar a la sala Polivalent del Nord. Com a novetat, també s’ha organitzat una jornada de contacontes infantil dissabte a les 17 h.

“Hem guarnit les façanes amb ales, testos de flors, colors… i tota mena de decoració”, exposa Mariano Molina, un dels organitzadors. I és que és ja un tret identificatiu de la festa del barri: els veïns donen la benvinguda a la primavera decorant els seus balcons i finestres. I el carrer de les Magnòlies es converteix en una autèntica obra d’art a l’aire lliure.

Gastronomia, el plat fort

Una de les novetats d’aquest any serà el concurs de pastissos casolans –dissabte a les 17:30 h–, on els participants hauran de mostrar els dots culinaris per seduir el paladar del jurat. També diumenge es preveu un festival culinari amb una barbacoa multitudinària al carrer de les Hortènsies. L’1 de maig tindrà lloc una xocolatada i una gran paella popular al barri. “Tenim previsió per a 400 persones. Tot i que la paella té capacitat per a 500”, exposa Molina.

La música i el ball també protagonitzaran part del programa. Dissabte hi haurà una vetllada de Country (18 h) i nit de sevillanes amb rebujitos (22.30 h). Diumenge, un festival de música i ball (17 h) i, dimarts, una orquestra (22.30 h). Finalment, el dimecres 1 de maig, un nou festival de música i ball (17 h).